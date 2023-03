Fotbalistul Joshua Kimmich și-a făcut debutul ca actor într-un serial polițist german. Ce alți jucători au cochetat cu actoria

Joshua Kimmich și-a făcut duminică debutul ca actor în serialul polițist german Tatort. În producția difuzată în prime-time în Germania, el interpretează un antrenor de fitness monosilabic. Mijlocașul lui Bayern nu este primul jucător care își face apariția în lumea filmului și a serialelor.

Site-ul oficial UEFA trece în revistă cele mai importante nume ale fotbalului european care au călcat pe scândura platourilor de filmare ale studiourilor cinematografice, scrie Mediafax.

David Beckham

O accidentare l-a privat de un cameo (rol episodic) în filmul Bend it like Beckham din 2002, dar Becks a avut totuși parte de o zi de actorie. A apărut în propriul său rol în toate cele trei filme Goal înainte de un rol în iconic sitcom-ul britanic Only Fools and Horses. Întrebat dacă se va apuca de actorie cu normă întreagă, el a recunoscut că era puțin "prea rigid".

Paul Breitner

Fostul star al lui Bayern și al Germaniei a avut două roluri în filme separate de un deceniu. Primul a fost cel care a atras mai mult atenția, interpretând un soldat vânător de bandiți pe nume Sergent Stark într-un western spaghetti intitulat Potato Fritz (1976). Deși părul său era maiestuos, era la fel de pierdut ca și un amator în mijlocul unei intrigi confuze. Cel puțin în final a sunat bine, toate replicile sale fiind prelucrate după filmare.

Giorgi Loria

Loria, portarul echipei naționale a Georgiei, a jucat în rolul său în What Happened in Kiev (2013), un remake al filmului The Hangover. Împreună cu niște prieteni, el și trei dintre se implică într-o beție în timpul unei excursii la schi și se trezesc la Kiev fără portar în ziua unui meci important împotriva Spaniei. Urmează un calambur în timp ce îl caută pe Giorgi, fiul regretatului actor Nugzar Loria. Îl găsesc într-o valiză.

Kevin O'Callaghan

Dacă Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna, Søren Lindsted, Paul Van Himst, John Wark, Werner Roth, Mike Summerbee, Hallvar Thoresen și Co Prins au figurat în Escape to Victory (1981), O'Callaghan i-a eclipsat pe toți. Extrema irlandeză a jucat rolul portarului de care aveau nevoie să i se rupă mâna pentru a-i permite lui Sylvester Stallone să joace. "Fă o ruptură curată, șefu'", i-a spus el lui Michael Caine. La fel ca ruptura de os, prestația lui O'Callaghan a fost scurtă, dar dulce.

Dragoslav Šekularac

Šekularac s-a interpretat pe sine însuși în comedia muzicală din 1962 Šeki is Filming, Watch Yourself. Acum un clasic kitsch, la vremea respectivă a fost considerat atât de prost încât regizorul său, Marijan Vajda, a fost exclus din breasla națională iugoslavă a filmului. Šekularac nu a cântat, dar merită un credit suplimentar pentru că în 1962 a jucat și puțin fotbal, ajutând Iugoslavia în semifinalele Cupei Mondiale.

Ally McCoist

Fostul atacant al Scoției și al echipei Rangers, McCoist apare în filmul A Shot at Glory (2000) în rolul lui Jackie McQuillan, un fotbalist recrutat de la Arsenal de o echipă scoțiană de mâna a doua deținută de Michael Keaton. El s-a acomodat rapid cu camera, eforturile sale fiind cu siguranță mai credibile decât accentul scoțian al managerului Robert Duvall.

Zinédine Zidane

Cei mai mulți de pe această listă sunt egocentrici și extrovertiți, nu și Zidane. Cu toate acestea, francezul nu a fost afectat de timiditate în timpul rolului său în Asterix la Jocurile Olimpice din 2008. Fostul antrenor al lui Real Madrid l-a interpretat pe Numerodis (numărul 10), un egiptean care testează un nou obiect rotund. Trebuie să se și obișnuiască cu părul său bogat.

Åke Lindman

Lindman arăta ca un star de cinema, se purta ca un star de cinema... era un star de cinema. Totuși, fotbalul a fost pe primul loc. Un apărător dur ca lemnul de tec, a câștigat două titluri finlandeze și 26 de selecții în timpul unei cariere remarcabile, în care a figurat la Jocurile Olimpice din 1952 de la Helsinki. Cu toate acestea, a fost mai faimos ca actor, jucând și regizând pe micul și marele ecran.

Vinnie Jones

Un tip dur pe teren, un tip dur și în afara lui. Muncitor în timp ce era semiprofesionist la începutul carierei sale la Wealdstone, fost mijlocaș al Țării Galilor, Jones a trecut la actorie după ce și-a agățat ghetele în cui și nu a mai privit înapoi de când a debutat în Lock, Stock and Two Smoking Barrels. El a mai jucat și rolul lui Juggernaut din X-Men: The Last Stand, dar nimeni nu a ieșit bine din asta. Să acordăm în schimb credit pentru rolul lui Tony Bullet Tooth în Snatch (2000) și, bineînțeles, pentru rolurile sale legate de fotbal din Mean Machine (fostul căpitan al Angliei încarcerat), EuroTrip (huligan) și She's the Man (antrenor de școală).

Suedia, 1974

Întreaga echipă a Suediei a apărut în Fimpen (1974), povestea ascensiunii unui copil de șase ani spre celebritatea fotbalistică. Într-o scenă memorabilă, jucătorii îi citesc pe rând povești de adormit, deși numai Ove Kindvall și Ronnie Hellström reușesc să-l adoarmă. Antrenorul Georg Ericson a fost vedeta improbabilă, un talent surprinzător în fața camerei de filmat.

Eric Cantona

Cantona, care urăște pescărușii, a fost un erou enigmatic al fotbalului, o figură imprevizibilă a cărei simplă prezență inspira mirare. Această aură s-a transferat în mod natural pe marele ecran. De la debutul în filmul premiat cu Oscar, Elizabeth (1998), Cantona a avut roluri în aproape 30 de filme și chiar a jucat o versiune a sa în filmul omonim al lui Ken Loach, Looking for Eric.