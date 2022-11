Foto | Primele imagini de la locul în care au căzut rachetele rusești în Polonia

Au apărut primele imagini de la locul în care au căzut rachetele rusești în Polonia. Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, că două rachete rătăcite au căzut în orașul polonez Przewodów, de pe partea poloneză a graniței cu Ucraina.

Acestea au lovit uscătoarele de cereale. Doi cetățeni polonezi au murit în timpul atacului.

La fața locului se află poliția locală, procuratura și unități ale armatei poloneze

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a convocat o reuniune urgentă a organismului care se ocupă de problemele de securitate naţională şi apărare, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al Guvernului pe contul de Twitter, relatează Reuters.

Citește și: Breaking! Rachete rusești au căzut în Polonia, doi oameni au murit: Reuniune de urgență la Varșovia

⚡️russia strikes Poland in a missile attack:



Two russian rockets hit town of Przewodów, Poland near the border with Ukraine.



At least two civilians were killed.



Polish Prime Minister Morawiecki convenes a Security Council meeting.



Polish Armed Forces on high alert.



-RadioZet pic.twitter.com/H6JPfr1qom