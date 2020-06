FOTO - Țara care tranformă trenurile în spitale pentru COVID-19

Circa 500 de vagoane ale căilor ferate indiene vor fi echipate cu dispozitive medicale pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, în acestea urmând să fie amplasate circa 8.000 de paturi după ce capacitatea spitalelor din capitala New Delhi a fost depăşită în urma numărului mare de îmbolnăviri, transmite duminică agenţia DPA potrivit Agerpres.

Peste 2.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate în ultimele două zile la New Delhi, oraş cu circa 20 de milioane de locuitori şi care este printre principalele focare de coronavirus în India, alături de Mumbai şi Ahmedabad. În total 38.958 de cazuri de COVID-19 au fost raportate oficial în capitala Indiei până în prezent, dintre care 1.271 de decese, iar numărul îmbolnăvirilor continuă să crească accentuat.

Guvernul local din Delhi intenţionează să transforme în spitale de asemenea centre de festivităţi şi hoteluri, astfel încât în următoarele săptămâni să fie disponibile încă aproximativ 20.000 de paturi.



Până în prezent pe ansamblul Indiei au fost confirmate peste 300.000 de cazuri de COVID-19 şi peste 9.000 de decese.

Imaginile furnizate de CNN prezintă procesul de tranformare a vagoanelor în spita.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients