FOTO| O femeie pilot a creat cel mai mare portret din lume al reginei Elisabeta a II-a cu ajutorul unui avion

O femeie pilot a creat cel mai mare portret din lume al reginei Elisabeta a II-a folosind o aeronavă pentru a strânge bani în scop caritabil, relatează vineri dpa.

Amal Larhlid a pilotat un avion Piper PA-28 timp de două ore, parcurgând conturul unui profil al regretatei regine Elisabeta a II-a purtând o coroană, în semn de omagiu adus suveranei care a murit luna trecută şi pentru a strânge bani pentru Hospice UK, instituţie care oferă îngrijiri paleative.

Zborul, monitorizat pe FlightRadar, a avut loc joi pe o distanţă de 411 km, creând un portret de 104 km înălţime şi 62 de km lăţime, potrivit Agerpres.

Profilul reginei a acoperit regiunea Oxford, în timp ce coroana ei s-a întins de la Milton Keynes la Warwickshire, iar bijuteria din centru direct peste Northampton.

"Regina a fost o inspiraţie pentru multe generaţii, dedicându-se serviciului timp de 70 de ani. Cred în puterea amintirii şi a aprecierii în vremuri ca acestea, şi voi trasa cu ajutorul acestui zbor portretul Majestăţii Sale în semn de omagiu. Ea va fi mereu în inimile noastre, la fel ca cei dragi care nu mai sunt printre noi", a declarat Larhlid pe pagina ei de strângere de fonduri JustGiving.

Larhlid şi-a planificat traseul transformând un portret al reginei într-un format recunoscut de un program de planificare a zborului numit "ForeFlight".

Ea a avut şi o copie de rezervă a traseului realizată folosind repere şi a făcut mai multe zboruri de antrenament pentru a simţi virajele necesare.

Părţi din traseu au dus-o printr-un spaţiu aerian restricţionat, fiind nevoită să păstreze în permanenţă legătura cu turnul de control al traficului aerian pe tot parcursul zborului.

Thank you so much @WLACFlying ! This flight wouldn’t have been possible without your support! Special shout out to @SiGoatley for all his help and #FabulousOpsTeam! https://t.co/WAma0eqq2O