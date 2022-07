FOTO - Atac fulgerător: patru obuze au lovit sectorul Consulatului Turciei din Mosul, Irak

Tiruri de obuz au vizat Consulatul Turciei la Mosul, un oraş situat în nordul Irakului, potrivit unei surse din domeniul securităţii şi unui deputat, care anunţă pagube materiale în sector, relatează AFP, informează News.ro.

Aceste tiruri nocturne au loc la câteva zile după ce Irakul a acuzat Turcia de bombardarea, la 20 iulie, a unei staţiuni turistice în regiunea Kurdistanul irakian (nord), soldată cu uciderea a nouă civili şi rănirea altor 23.

Irakul a cerut Turciei, după acest atac, să-şi retragă forţele de pe teritoriul irakan, l-a convovat pe însărcinatul cu afaceri al Ankarei şi a denunţat o ”încălcare flagrantă” a suverantăţii sale.

Turcia a negat orice responsabilitate în acest atac vizând staţiunea turistică şi a acuzat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK, kurd turc), care poartă o insurecţie împotriva Ankarei din 1984 şi operează din baze aflate în spatele liniei frontului în nordul Irakului, unde luat cu regularitate drept ţintă de către armata turcă.

Potrivit unei surse din domeniul securităţii, ””patru obuze de mortier au căzut, în noaptea de marţi spre miercuri, în apropierea sediului Consulatului Turciei la Mosul, în zona al-Hadba, fără să facă victime, ci doar pagube materiale minore”.

Aceste tiruri nu au fost revendicate.

Consulatul Turciei se află într-un carter rezidenţial, în care au suferit pagube o maşină civilă parcată la 100 de metri de sediul consulatului, potrivit unui cameraman AFP, iar geamurile unei case din apropiere au fost spulberate.

Deputatul din provincia Ninive, a cărei capitală este Mosulul, Shirwan Dobardani, a confrmat că ”patru obuze au căzut în sectorul consulatului, în zona apartamentelor Al-Hadba, în nordul Mosulului”.

El a anunţat ”pagube materiale la un număr de maşini ale locuitorilor”.

Bagdadul a condamnat din nou, marţi, la Consiliul de Securitate al ONU, ”prezenţa ilegală a forţelor militare turceşti pe teritorul irakian”, a anunţat într-un comunicat Ministerul irakian de Externe.

Irakul a denunţat, prin vocea ministrului de Externe Fouad Hussein, ”decizia Parlamentului turc luată în octombrie 2021 de prelungire a prezenţei forţelor sale în Irak pe o perioadă de doi ani”.

#Iraq- Two missiles of #Iran backed Shiite militants targeted the vicinity of the Turkish consulate in the city of #Mosul in the early hours of 27 July, according to local sources.

No casualties or damage to the consulate was reported.

???? @savunmaisleri pic.twitter.com/wxEY64L5OL