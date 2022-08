Foto| Bernie Sanders, din nou viral pe internet: În ce ipostază jenantă a fost surprins senatorul

O fotografie în care senatorul Bernie Sanders, purtând un costum şi cravată, zace întins ”pe treptele Senatului”, surprins de un fotograf de la Los Angeles Times, Kent Nishimura, a devenit virală pe reţele de socializare.

În ianuarie 2021, altă imagine, în care senatorul purta mănuşi cu un deget, la ceremonia de învestire a lui Joe Biden, a devenit virală, conform news.ro.

Poza a fost făcută în al ”13-lea ceas” al ”votului-a-rama” care a agitat Senatul american în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Senatorii americani au început să dezbată sâmbătă texte de lege ale planului lui Joe Biden în lupta împotriva modificărilor climatice şi sănătăţii, iar sâmbătă seara au intrat într-o procedură-maraton - denumită "vote-a-rama" - în care au propus - timp de 15 ore - zeci de amendamente şi au cerut un vot asupra fiecărui amendament.

În timpul acestei proceduri l-a surprins fotograful pe Bernie Sanders, în mod vizibil epuizat de dezbateri.

Senatorul a prezentat mai multe amendamente menite să consolideze partea socială a textului - adoptat în weekend -, dar care a fost modificat în mod considerabil în ultimele luni.

Progresiştii au fost nevoiţi să renunţe la ambiţiile cu privire la gratuitatea grădiniţelor şi universităţilor publice şi acordarea unor îngrijiri de sănătate mai bune bătrânilor, prevăzute iniţial în text.

”Milioane de pensionari vor continua să aibă dinţi stricaţi şi să nu primească protezele dentare, auditive sau ochelarii pe care-i merită”, critica săptămâna trecută, în hemiciclu, Bernie Sanders.

Această fotografie reprezintă, pentru mulţi navigatori pe Internet, luptele aprige ale senatorului american.

”Sunteţi un adevărat erou”, comentează un navigator pe Internet..

”Fotografiat, un senator singur care se bate pentru muncitori”, comentează altul.

Meme au început să apară cu această imagine. Într-una dintre aceste meme, imaginea apare pe coperta unui album căruia i se caută un titlu. Între propuneri de titlu, de la susţinători şi critici, se află ”Amandamentul meu a eşuat”, ”Lăsaţi-mă să fac pauză”, ”Gospelul lui Marx”, ”La trei paşi de comunism” sau ”Cromici socialiste”.

Alţii fac colaje în care folosesc un desen animat educativ american despre legi şi cum funcţionează ele şi imaginea cu democratul întins pe treptele Senatului şi personajul animat - o foaie de hârtie rulată care reprezintă un text de lege -, aşezat pe aceste trepte.

În alte colaje apar alte personaje alături de senator, de exemplu Joker, interpretat de Joaquin Phoenix, care dansează, în film, pe nişte scări.

Imaginea în care Bernie Sanders apare cu mănuşi a antrenat un val de ironii şi glume pe Internet. Cea care le-a conceput a primit mii de comezni, iar senatorul a folosit fotografia pentru a strânge 1,8 milioane de dolari destinaţi unor organizaţii de caritate.

