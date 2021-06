FOTO - Cele mai importante realizări ale cinematografiei românești sunt premiate la Gala Premiilor Gopo 2021 - lista nominalizărilor

Gala Premiilor Gopo 2021, la care sunt apreciate cele mai importante realizări ale cinematografiei româneşti din anul precedent, are loc la Amfiteatrul "Mihai Eminescu". Evenimentul este difuzat online pe VOYO, TIFF Unlimited şi premiilegopo.ro. Emanuel Pârvu a câştigat premiul Gopo pentru "cel mai bun actor în rol secundar" în filmul "5 Minute". Actriţa Elvira Deatcu a fost recompensată cu trofeul Gopo la categoria "cel mai bun rol secundar" feminin în acelaşi film. Premiul pentru debut a revenit filmului "Acasă", arată News.ro.

Actorul Adrian Nicolae este amfitrionul celei de-a XV-a ediţii a Galei Premiilor Gopo. "Cinematografia română e ca ursul carpatin, ambele sunt protejate de statul român", a fost prima glumă a serii, aplaudată timid de cei prezenţi. A urmat: "Cinematografia română e ca un câine cu un singur picior, cum necum merge înainte". "Cinematografia română e ca un cuplu interetnic: se vede mai des la Cluj", a mai spus prezentatorul ediţiei din acest an.

În cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Gopo vor putea fi urmărite trei momente muzicale speciale pregătite de trupa Om La Lună, muzicianul şi culegătorul de folclor Bogdan M. Simion şi violoncelistul Andrei Cavassi.

Cunoscutul actor Costel Constantin va fi distins cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră, oferit de Apa Nova o companie Veolia, iar scenografa şi creatoarea de costume Doina Levintza va fi omagiată cu Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural Expo Arte.

Două premii speciale pentru carierele lor deopotrivă excepţionale şi îndelungate au fost acordate criticului de film Magda Mihăilescu şi sculptorului machetist Enache Hărăbor.

Actriţa Manuela Hărăbor i-a înmânat premiul Gopo pentru întreaga carieră tatălui ei, Enache Hărăbor, sculptor machetist.

"Tatăl meu a avut un destin care s-a împletit cu destinul Studioului Cinematografic Bucureşti, a pus piatra de temelie. La câteva zile după ce s-a pensionat acest studio şi-a închis porţile. Tatăl meu este cel mai talentat om pe care l-am cunoscut vreodată",a spus actriţa. "Vă mulţumesc pentru premiul Gopo. M-a urmărit toată viaţa", a spus Enache Hărăbor.

Şi criticul de film Magda Mihăilescu a fost premiat la gala Gopo. "Magda critică cu dragoste şi are darul preţios de a-i face şi pe alţii să iubească filmul artistic", a spus Cristian Tudor Popescu. "Doamna care iubeşte filmele", aşa s-ar intitula un film despre Magda Mihăilescu a spus Margareta Pâslaru în filmul de prezentare.

"Este puţin riscant să acorzi un premiu pentru un critic pentru o carieră îndelungată. Eu aş spune pentru o viaţă întreagă. Într-o astfel de viaţă se adună foarte multe mulţumiri", a declarat pe scenă Magda Mihăilescu, care a făcut o reverenţă profesorilor săi, ziarului Adevărul din anii 1990 dar şi criticilor de film care au murit şi ar fi meritat un astfel de premiu.

Premiul Publicului a fost acordat filmului "Miami Bici" cu cel mai mare succes de box office. Pelicula a fost regizată de Jesus del Cerro (553.941 spectatori şi încasări de 11.610.679 de lei). "Fără spectatori nu există cinema", a mulţumit pe scenă Jesus del Cerro.

Procesul de votare, care implică peste 600 de profesionişti din industria cinematografică, s-a desfăşurat până pe 29 iunie, pe platforma pusă la dispoziţie de organizatori, alături de partenerul principal PwC.

Nominalizaţii şi câştigătorii GOPO 2021

Cel mai bun film de lungmetraj

"Acasă" - producători: Monica Lăzurean-Gorgan, Ümit Uludağ, Hanka Kastelicova, Ari Matikainen Î România (Manifest Film, Corso Film, Kinocompany, HBO Europe)

"colectiv" - producători: Alexander Nanau, Bianca Oana, Bernard Michaux, Hanka K (Alexander Nanau Production, Samsa Film, HBO Europe)

"Ivana cea Groaznică" - producători: Ada Solomon, Ivana Mladenovic Î România (MicroFILM)

"Tipografic Majuscul" - producător: Ada Solomon Î România (MicroFILM)

Cea mai bună regie

Alexander Nanau pentru filmul "colectiv"

Ivana Mladenovic pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Radu Ciorniciuc pentru filmul "Acasă"

Radu Jude pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Cel mai bun actor în rol principal

Igor Babiac pentru rolul Anton din filmul "Dragoste 2. America"

Mihai Călin pentru rolul Nicu Holban din filmul "5 Minute"

Şerban Lazarovici pentru rolul Mugur Călinescu din filmul "Tipografic Majuscul"

Teodor Corban pentru rolul Mihnea din filmul "Urma"

Cea mai buna actriţă în rol principal

Diana Cavallioti pentru rolul Liliana Calomfir din filmul "5 Minute"

Irina Rădulescu pentru rolul Ana din filmul "Urma"

Ivana Mladenovic pentru rolul Ivana din filmul "Ivana cea Groaznică"

Cel mai bun actor în rol secundar

Dragoş Bucur pentru rolul Radu din filmul "Urma"

Emanuel Pârvu pentru rolul Coman din filmul "5 Minute" - câştigător

Lucian Ifrim pentru rolul Cristi din filmul "Urma"

Miodrag Mladenovic pentru rolul Tatăl din filmul "Ivana cea Groaznică"

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Ana Radu pentru rolul Anca Holban din filmul "5 Minute"

Anca Pop pentru rolul Anca din filmul "Ivana cea Groaznică"

Elvira Deatcu pentru rolul Maria Holban din filmul "5 Minute" - câştigător

Ioana Iacob pentru rolul Mama din filmul "Tipografic Majuscul"

Cel mai bun scenariu

Dorian Boguţă şi Loredana Novak pentru filmul "Urma"

Ivana Mladenovic şi Adrian Şchiop pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Radu Jude şi Gianina Cărbunariu pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Cea mai bună imagine

Alexander Nanau pentru filmul "colectiv"

Barbu Bălăşoiu pentru filmul "Urma"

Carmen Tofeni pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Oleg Mutu pentru filmul "Dragoste 2. America"

Radu Ciorniciuc şi Mircea Topoleanu pentru filmul "Acasă"

Cel mai bun montaj

Alexander Nanau, George Cragg şi Dana Bunescu pentru filmul "colectiv" - câştigător

Andrei Gorgan pentru filmul "Acasă"

Cătălin Cristuţiu pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Patricia Chelaru şi Cătălin Cristuţiu pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Tudor D. Popescu pentru filmul "Urma"

Cel mai bun sunet

Alexandru Dumitru, Daniel Soare şi Dejan Kragulj pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Andre Rigaut şi Michal Fojcik pentru filmul "Dragoste 2. America"

Jean Umansky şi Dana Bunescu pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Mihai Grecea, Florin Tăbăcaru, Angelo Dos Santos, Michele Schillings pentru filmul "colectiv"

Tom Weber, Andreas Mühlschlegel şi Lukás Moudrý pentru filmul "Acasă" - câştigător

Cea mai bună muzică originală

Bartosz Chajdecki pentru filmul "Dragoste 2. America"

Flora Pop pentru filmul "Totul nu va fi bine"

Marius Leftărache, Matei Stratan şi Cristina Chiosea pentru filmul "Urma" - câştigător

Cele mai bune decoruri

Andreea Popa pentru filmul "Urma"

Irina Moscu pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Mihaela Poenaru pentru filmul "Dragoste 2. America"

Cele mai bune costume

Adina Bucur pentru filmul "5 Minute"

Dorin Negrău pentru filmul "Tipografic Majuscul"

Iulia Popescu pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Mălina Ionescu pentru filmul "Urma"

Cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură

Bianca Boeroiu şi Domnica Bodogan pentru filmul "Tipografic Majuscul" - câştigător

Dana Moldoveanu şi Lidia Ivanov pentru filmul "Urma"

Iulia Popescu şi Dejana Petrucic pentru filmul "Ivana cea Groaznică"

Manuela Simionescu şi Dana Roşeanu pentru filmul "5 Minute"

Cel mai bun film de debut

"Acasă" (r. Radu Ciorniciuc) - câştigător

"Totul nu va fi bine" (r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom)

"Urma" (r. Dorian Boguţă)

Cel mai bun documentar

"Acasă" - r. Radu Ciorniciuc, producători: Monica Lăzurean-Gorgan, Ümit Uludağ, Hanka Kastelicova, Ari Matikainen Î România (Manifest Film, Corso Film, Kinocompany, HBO Europe)

"Lemn" - r. Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst şi Ebba Sinzinger, producători: Vincent Lucassen, Ebba Sinzinger, Monica Lăzurean-Gorgan Î România (4 Proof Film)

"Superhombre" - r. Lucian Mircu, Mircea Gherase, producători: Mircea Gherase, Lucian Mircu Î România (Mircea Gherase PFA)

"Totul nu va fi bine" - r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom, producători: Alexandru Solomon, Ada Solomon Î România (Hi Film Productions)

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune

"În noapte" - r. Ana Pasti, producători: Irena Isbăşescu, Adrian Sitaru Î România (4Proof Film) - câştigător

"Kaimos" - r. Sarra Tsorakidis, producător: Paul Negoescu Î România (Papillon Film)

"Laila" - r. Raya Al Souliman, producător: Paul Negoescu Î România (Papillon Film)

"Ţinutul care nu doarme niciodată" - r. Andra Tarara, David Schwartz, producători: Andra Tarara, David Schwartz Î România

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie

"Candy Can" - r. Anton Octavian, producător: Mihai Mitrică Î România (Safe Frame)

"Cântec de leagăn" - r. Paul Mureşan, producător: Mihai Mitrică Î România (Safe Frame)

"Moartea şi cavalerul" - r. Radu Gaciu, producători: Tudor Giurgiu, Adriana Bumbeş Î România (Hai-Hui Entertainment) - câştigător

"Saşa şi Petre" - r. Luca Istodor Î România

Cel mai bun scurtmetraj documentar

"Apropieri" - r. Ioana Grigore, producător: Ioana Grigore Î România (U.N.A.T.C. I.L. Caragiale)

"Cerbul a trecut prin faţa mea" - r. Vlad Petri, producător: Vlad Petri ÎRomânia (Activ Docs) - câştigător

"Totul pentru Riana" - r. Mihai Gavril Dragolea, producători: Mihai Gavril Dragolea, Ioana Lascăr Î România (Vagabond Film, deFilm)

"Venim pe rând şi mergem pe sărite" - r. Mihnea Toma Î România (U.N.A.T.C. I.L. Caragiale)

Tânără speranţă

Alma Buhagiar pentru regia scurtmetrajului "Împreună" - câştigător

Cătălin Rugină pentru imaginea scurtmetrajelor "Datoria", "Vânătoarea de cerbi"

Gabor Bondi pentru rolul Raul din scurtmetrajul "În noapte"

Patricia Chelaru pentru montajul filmului "Ivana cea groaznică"

Teona Galgoţiu pentru regia scurtmetrajelor "Elefant departe", "Mă uit înapoi şi dispare"

Cel mai bun film european

"Il Traditore/ Trădătorul" - r. Marco Bellocchio Î Italia, Franţa, Germania, Brazilia (distribuitor: Independenţa Film)

"It Must Be Heaven/ Paradisul, probabil" - r. Elia SuleimanÎ Franţa, Qatar, Germania, Canada, Turcia, Teritoriile Palestiniene (distribuitor: Independenţa Film)

"Les Miserables/ Mizerabilii" - r. Ladj Ly Î Franţa (distribuitor: Independenţa Film)

"Sorry We Missed You/ În absenţa dvs." - r. Ken Loach Î Franţa (distribuitor: Independenţa Film) - câştigător

Premiul Romanian Society of Cinematography (RSC) - Pătru Păunescu, "Bunic şi Nepot"