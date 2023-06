FOTO - Dezvăluirile care aruncă o altă perspectivă asupra barajului care a cedat în Ucraina: era avariat înainte să cedeze (CNN)

CNN scrie că nu poate verifica din surse independente dacă o deteriorare a podului rutier a jucat vreun rol în cedarea barajului sau dacă acesta a fost distrus în mod voit, într-un atac al uneia dintre părţile aflate în război în Ucraina.

Imagini satelitare Maxar arată că podul rutier de pe baraj era intact la 28 mai.

Însă imagini din 5 iunie arată că o porţiune a podului lipseşte.

O analiză a unor imagini satelitare cu o rezoluţie mai mică arată că partea respectivă a podului a dispărut între 1 şi 2 iunie.

Nivelul apei din baraj a atins un record în mai, potrivit unor date de la seviciul de informaţii Hydroweb.

Nivelul apei a scăzut puternic la începutul anului, potrivit acestor date.

Autorităţile ucrainene avertizau în februarie, din această cauză, cu privire la o eventuală penurie a pei de băut şi a apei de irigat.

