FOTO Ducii de Cambridge au făcut publică imaginea de pe felicitarea de Crăciun din Iordania

Ducii de Cambridge au prezentat fotografia care va apărea pe felicitarea oficială de Crăciun făcută alături de cei trei copii, în timpul unei excursii în Iordania de anul acesta.

Noua imagine îi arată pe viitorul rege şi regină ai Marii Britanii aşezaţi alături de copiii lor, prinţul George, 8 ani, prinţesa Charlotte, 6 ani, şi prinţul Louis în vârstă de 3 ani.

Fotografia, publicată vineri de Palatul Kensington pe reţelele de socializare, a fost făcută anul acesta în Iordania şi este specială pentru Kate deoarece şi-a petrecut o parte din copilărie în ţara din Orinetul Mijlociu pe când tatăl ei Michael a lucrat pentru British Airways.

Ducesa, 39 de ani, a fost fotografiată într-o rochie kaki, în timp ce ţine o mână pe genunchiul soţului ei şi alta în jurul taliei lui George.

Fotografia este însoţită de mesajul: „Încântaţi să împărtăşim o nouă imagine a familiei, care va apărea pe felicitarea de anul acesta de Crăciun”. Mesajul a fost continuat cu un emoji brad de Crăciun.

Anul trecut, fotografia de Crăciun a ducilor de Cambridge a avut o temă mai festivă, familia purtând pulovere tricotate la Anmer Hall, în locuinţa lor din Norkollk.

