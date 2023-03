Foto| Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, desemnat primarul anului 2023 la Gala 'Smart City Industry Awards'

Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost desemnat primarul anului 2023 la Gala de excelenţă "Smart City Industry Awards", organizată, joi, la Palatul Parlamentului, potrivit reprezentanţilor autorităţii locale.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au scris, pe Facebook, că în cadrul galei au fost premiate cele mai bune proiecte din administraţia locală şi centrală alese dintre cele 77 jurizate.

Ciprian Ciucu a spus că în cei doi ani şi jumătate de când este primar a încercat împreună cu echipa lui să facă planificare bugetară şi strategică pe priorităţi, potrivit Agerpres.

"Este cel mai prestigios premiu, pe care anul trecut l-a primit un primar foarte merituos: Constantin Toma, edilul Buzăului. Sunt doi ani şi jumătate de când sunt primar, în care am încercat împreună cu echipa mea să facem planificare bugetară şi strategică pe priorităţi. Şi a fost tare greu pentru că nu ştiam când vor ajunge la maturitate, aşa că am dat drumul la toate. Fiecare proiect are viteza lui. În ediţia a-6 a am câştigat premiu cu aplicaţia #eSector6. Le mulţumesc foarte mult celor din echipa Primăriei Sectorului 6 şi sper să avem puterea să avem motoarele turate la maximum în continuare", a spus primarul Ciprian Ciucu, după înmânarea premiului în cadrul galei.