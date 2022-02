FOTO Imagini cu Constantin Brâncuși au fost proiectate pe fațadele sediilor ICR din Budapesta și Seghedin

Ziua Naţională Constantin Brâncuşi a fost marcată de Institutul Cultural Român (ICR) în mai multe zone ale lumii, prin diverse evenimente, cu participare fizică sau online. În Ungaria, sculptorul român a fost promovat într-un mod diferit.

Pe fațadele sediilor ICR Budapesta și ICR Seghedin, în noaptea de 18 spre 19 februarie, au fost realizate proiecții nocturne cu fotografii reprezentative din viața lui Brâncuși. Proiecția a cuprins portrete și instantanee de atelier cu marele sculptor român, scrie basilica.ro.

Tot de Ziua Brâncuși, ICR a organizat la Londra și la New York, evenimentul “Brâncuși around the world”, proiect realizat în colaborare cu Art Safari.

Ziua Naţională Constantin Brâncuşi este sărbătorită în fiecare an în 19 februarie, ziua de naştere a marelui artist.