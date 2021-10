FOTO - Încă un pilot era să moară la concursul de offroad, la care pilotul Adrian Cernea a decedat: accident groaznic în această dimineață

La data de 8 octombrie, in cadrul unui concurs off road organizat in localitatea Sotanga, un bărbat, pilot, in vârsta de 28 de ani, in timp ce conducea un autoturism, s-ar fi răsturnat cu acesta. Barbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Politistii efectuează cercetari, urmând sa stabilească cu exactitate toate împrejurările producerii evenimentului.

Pompierii de la Detașamentul Târgoviște au fost solicitați în cazul unui accident produs într-o zonă accidentată în comuna Șotânga, în cadrul unui concurs de offroad. Persoana accidentata a fost adusa de organizatorii concursului pana la ambulanta SMURD unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Ulterior victima a fost predată echipajului SAJ care a transporat-o la UPU Targoviste.

În etapa precedenta a concursului pilotul Adrian Cernea și-a pierdut viața după ce mașina lui a fost luată de viitură.