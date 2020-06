FOTO Liverpool îşi arată solidaritatea cu manifestanţii di SUA

Liverpool şi-a demonstrat, luni, soldaritatea faţă de manifestanţii care cer dreptate pentru George Floyd în SUA, jucătorii îngenuchind la mijlocul terenului de pe Anfield Road.

"Unitatea duce la forţă. #BlackLivesMatter»", a scris fundaşul central Dejan Lovren, el prezentând o fotografie cu jucătorii aflaţi în cerc la stadion.

Andy Robertson, Virgil van Dijk sau Trent Alexander Arnold au preluat mesajul, care a fost apoi redistribuit de contul clubului sub deviza "You'll never walk alone" (Nicodată nu vei fi singur).