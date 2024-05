FOTO – Moment istoric – Bolnav de cancer, regele Charles îl numește pe prințului Williams în funcția de colonel-șef al Corpului Aerien al Armatei Britanice

În timpul unei vizite în Hampshire, Majestatea Sa a vorbit și cu un veteran care a suferit anterior chimioterapie pentru cancerul testicular, discutând despre pierderea simțului gustului ca urmare a tratamentului.

Regele și Prințul William au fost fotografiați zâmbind în timp ce discutau împreună în timpul unei vizite la Centrul de Aviație al Armatei din Middle Wallop.

Decizia Regelui de a preda acest rol lui William a fost văzută ca o lovitură pentru Harry când a fost anunțată anul trecut. Vizita regală de astăzi a Regelui apare în contextul în care medicii săi i-au dat permisiunea să revină la îndatoririle publice luna trecută.

Palatul Kensington a postat două poze cu Prințul de Wales când era pilot Apache. "Timpul zboară! Privind în urmă la ultimele două vizite la Army Air Corps în 1999 și 2008 înainte de predarea de astăzi la Middle Wallop", a spus postarea de pe X.

Army Air Corps este vechea unitate a Ducelui de Sussex, în care el a servit ca comandant de elicopter Apache și copilot în timpul celui de-al doilea turneu în Afganistan, în 2012.

???? Time flies! Looking back at the last two visits to @ArmyAirCorps in 1999 and 2008 ahead of today’s handover at Middle Wallop. pic.twitter.com/JUbFHxRZ6Q