Foto| Netflix anunţă personaje noi şi extinde distribuţia pentru sezonul 3 al serialului 'The Witcher'

Netflix a confirmat noi actori care se vor alătura distribuţiei sezonului 3 din „The Witcher”: Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner, Christelle Elwin.

Gallatin - Robbie Amell (Upload, Code 8, Resident Evil: Welcome to Raccoon City). Descrierea personajului: Luptător înnăscut, Gallatin conduce o armată de gherilă Scoia'tael care luptă în numele Nilfgaardului. Fără să-i fie teamă să spună adevărul, loialitatea lui Gallatin faţă de poporul său îl conduce în cele din urmă către un conflict cu Francesca din cauza puterii, conform news.ro.

Milva - Meng'er Zhang (Shang-Chi şi The Legend of The Ten Rings). Descrierea personajului: Adoptată de nimfele din Pădurea Brokilon, Milva este o vânătoare aprigă şi talentată. Abilitatea sa perfectă de a trage cu arcul, amplificată de o aptitudine la rece pentru supravieţuire, o fac un adversar formidabil pe Continentul necruţător - cei care se pun în calea ei, o fac pe propriul risc.

Prinţul Radovid - Hugh Skinner (Mamma Mia Here We Go Again!, Falling For Figaro, Fleabag). Descrierea personajului: Crai de viţă nobilă şi fratele mai mic al regelui Vizimir, Radovid se trezeşte dintr-o dată în interiorul grupului Redanian Intelligence. Chipeş şi cu farmecul unui om mai degrabă ameţit, Radovid surprinde prin cât de incisiv poate fi în chestiuni de politică, însă el ia totul în joacă până când cineva este rănit.

Mistle - Christelle Elwin (Half Bad, Bloods). Descrierea personajului: Mistle este un membru al The Rats, o bandă de adolescenţi care fură de la bogaţi pentru propriile beneficii, dar uneori oferă şi celor nevoiaşi. Este dură, suspicioasă faţă de toată lumea şi caută răzbunare, până la o întâlnire întâmplătoare care va schimba totul.

În timp ce conducătorii, magicienii şi monştrii continentului se luptă pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Cirilla din Cintra, hotărât să-şi protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care ameninţă să o distrugă. Preocupată de pregătirea magică a lui Ciri, Yennefer îi conduce pe cei doi la fortăreaţa protejată Aretuza, unde speră să descopere mai multe despre puterile neexplorate ale fetei; în schimb, descoperă că au aterizat pe un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei negre şi trădării. Trebuie să riposteze, să pună totul în joc sau riscă să se piardă unul pe celălalt pentru totdeauna.

În sezonul 3, îi vom revedea în distribuţie pe Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch şi Kaine Zajaz.

Lauren Schmidt Hissrich este showrunner şi producătoare executivă.

Printre producătorii executivi se numără şi Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub şi Jarosław Sawko.

Seria va fi regizată de Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere şi Bola Ogun.

Bazat pe romanele lui Andrzej Sapkowski, scenariştii care au lucrat la întregul sezon sunt: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D'Ambrosio şi Troy Dangerfield.