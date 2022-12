Foto | Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu, în mijlocul conflictului: Au vizitat zona demilitarizată dintre cele două state coreene

Premierul Nicolae Ciucă şi preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu au viztat zona demilitarizată dintre cele două state coreene, anunță News.ro.

”Astăzi am vizitat Zona Demilitarizată dintre cele două Corei”, a scris Ciucă pe Twitter. De asemenea, a vizitat al treilea tunel de pătrundere în Zona Demilitarizată.

”România este alături de Coreea de Sud în sprijinirea perspectivei unei păci durabile”, a precizat şeful Executivului.

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă s-a aflat în această săptămână într-o vizită oficială în Republica Coreea, însoţit de vicepremierul şi ministru al transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul educaţiei, Ligia Deca, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, Sebastian Burduja, ministrul economiei, Florin Spătaru, ministrul energiei, Virgil Popescu, directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A., Cosmin Ghiţă, şi împreună cu o delegaţie parlamentară condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

