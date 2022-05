FOTO-VIDEO - Noi posibile dovezi privind crimele comise de ruși în Bucea: cum au fost măcelăriți mai mulți soldați (The New York Times)

Au apărut noi posibile dovezi ale presupuselor crime de război comise de soldaţii ruşi la Bucea. Mărturiile oamenilor şi două înregistrări obţinute de The New York Times arată cum paraşutiştii ruşi ar fi omorât cel puţin opt bărbaţi într-o suburbie din Kiev pe 4 martie.

Imaginile au fost surprinse pe 4 martie de o cameră de supraveghere şi de un martor care locuia în apropiere. În acestea se poate observa cum opt bărbaţi sunt obligaţi de un soldat rus care îi ameninţa cu arma să meargă pe o stradă din Bucea. Unii dintre ei stăteau cu capul în pământ şi ţineau în mâini curelele celor din faţa lor. Alţii aveau mâinile puse la ceafă, transmite The New York Times.

În acest moment, înregistrările obţinute de The New York Times sunt cea mai clară dovadă că bărbaţii au fost capturaţi de armata rusă cu câteva minute înainte de a fi executaţi. „Ostaticii zac acolo, lângă gard”, spune persoana care a filmat. El numără: „Unu, doi, trei, cu siguranţă, patru, cinci, şase...” În total, nouă persoane sunt reţinute.

Bărbaţii erau forţaţi să stea jos, iar în videoclip se poate vedea hanoracul de un albastru intens al unuia dintre ucraineni. Aici se termină videoclipul.

Totuşi, publicaţia a obţinut mărturiile a opt civili care au povestit ce s-a întâmplat în continuare. Soldaţii ruşi i-au dus pe bărbaţi în spatele unei clădiri de birouri care fusese transformată în bază militară. Au fost trase focuri de armă, iar ostaticii nu au mai putut fi văzuţi.

Imaginile filmate cu o dronă o zi mai târziu, pe 5 martie, şi obţinute tot de The Times, sunt prima dovadă vizuală care confirmă relatările martorilor oculari. Cadavrele celor nouă oameni zăceau pe pământ lângă clădirea de birouri de pe strada Yablunska 144, în timp ce doi soldaţi ruşi stăteau de pază lângă ei. Printre cadavre, era şi persoana care purta hanoracul albastru.

De-a lungul războiului din Ucraina, au apărut mai multe imagini atât din oraşul Bucea, cât şi din altele, care arătau crimele făcute de ruşi. Oficialii din Rusia au negat faptele în mod repetat şi au acuzat că fotografiile şi videoclipurile sunt false şi menite să provoace ură.

The New York Times a făcut o investigaţie în Bucea, timp de mai multe săptămâni, stând de vorbă cu un supravieţuitor, cu martori, cu oficiali din Armată şi Poliţie. Ministerele de Externe şi Apărare ale Rusiei nu au răspuns solicitările făcute de publicaţie.

La aproximativ 300 de metri de o clădire de birouri de pe strada Yablunska, transformată de ruşi în bază militară, Ivan Skyba, un constructor în vârstă de 43 de ani, şi alţi cinci luptători ucraineni se aflau la un punct de control improvizat când s-au întors ruşii în Bucea. Aveau o grenadă, veste antiglonţ şi o puşcă, a povestit Skyba pentru The Times.

În momentul în care luptătorii ucraineni au fost avertizaţi că ruşii s-au întors în Bucea şi vin către ei, au ales să se ascundă în casa de lângă punctul de control. Aici se afla şi proprietara, Valera Kotenko, în vârstă de 53 de ani, care le aducea soldaţilor ceai şi cafea.

Skyba a povestit că bărbaţilor li s-au mai alăturat alte două persoane, Andriy Dvornikov şi Denys Rudenko, bărbatul care poartă hanorac albastru în videoclip. În timp ce se ascundeau, bărbaţii au trimis şi sunat persoanele dragi, dar bărbatul în hanorac doar a trimis un mesaj unui prieten prin care îl anunţa că se ascund: „Ne ascundem. Nu suna. Voi apela eu mai târziu”. Dvornikov, un curier, şi-a sunat soţia, la 10:20, a declarat ea pentru The Times. „Nu putem ieşi. Te sun când pot. Te iubesc”, i-a scris el, înainte de a-i spune să şteargă toate mesajele şi să se pregătească pentru evacuare.

Bărbaţii s-au adăpostit acolo peste noapte, până în dimineaţa zilei de 4 martie, când şi-au dat seama că o scăpare era imposibilă. „Suntem înconjuraţi”, i-a mai scris Rudenko prietenului său. „Deocamdată ne ascundem. Trag din vehicule blindate”.

Aproximativ o oră mai târziu, soldaţii ruşi care efectuau căutări i-au găsit pe bărbaţi şi i-au forţat să iasă din casă sub ameninţarea armei, a spus Skyba. Ruşii încercau să-i identifice după tatuaje care ar putea arăta apartenenţa militară, astfel că pe unii i-au pus să se dezbrace.

Bărbaţii au fost duşi la baza rusă, iar ceea ce s-a întâmplat după a fost descris reporterilor de către Skyba şi alţi 7 martori.

Martorii au povestit că au văzut grupul de prizonieri în parcarea din faţa bazei ruseşti cu cămăşile trase peste cap. Yura Razhik, 57 de ani, care locuieşte în faţa clădirii de birouri, a spus că unii aveau mâinile legate. Soldaţii ruşi i-au pus să îngenuncheze şi apoi l-au împuşcat pe unul dintre bărbaţi, Vitaliy Karpenko, 28 de ani.

Skyba şi un alt prizonier, Andriy Verbovyi, au fost apoi duşi în clădire, unde au fost interogaţi şi bătuţi înainte ca Verbovyi să fie împuşcat şi ucis. Soldaţii l-au dus pe Skyba înapoi în parcare, unde se aflau încă ceilalţi paznici ai punctelor de control.

La un moment dat, unul dintre paznicii punctelor de control le-a mărturisit ruşilor că sunt luptători, îşi aminteşte Skyba, iar acel bărbat a fost în cele din urmă eliberat. El este acum investigat de autorităţile ucrainene, potrivit unui comandant militar local. Un document guvernamental obţinut de The Times specifică faptul că este anchetat pentru „înalta trădare”.

Soldaţii au dezbătut ce să facă cu oamenii rămaşi. „Scăpaţi de ei, dar nu aici”, a spus unul, potrivit lui Skyba.

Doi soldaţi ruşi l-au dus pe Skyba şi pe ceilalţi ucraineni aflaţi în locuinţă într-o curte pe partea laterală a clădirii, unde zăcea deja un cadavru. The Times l-a identificat pe acel bărbat ca fiind Andriy Matviychuk, 37 de ani, un alt luptător care a dispărut cu o zi mai devreme. El a fost împuşcat în cap, conform certificatului său de deces.

Razhik şi alţi martori ţinuţi în afara clădirii de birouri i-au văzut pe soldaţi cum au plecat cu prizonierii, apoi s-au auzit împuşcături. „Am fost împuşcat şi am căzut. Glonţul a intrat în abdomen”, a spus Skyba. Fotografiile pe care le-a împărtăşit bărbatul cu rănile sale arată că glonţul a intrat în partea stângă a abdomenului. „Am căzut şi m-am prefăcut că sunt mort. Nu m-am mişcat şi nu am respirat. Afară era frig şi se vedea respiraţia”, a povestit el. În timp ce Skyba stătea nemişcat, soldaţii au mai tras o salvă asupra răniţilor care încă se mişcau. A aşteptat aproximativ 15 minute până nu a mai putut auzi vocile soldaţilor. Apoi a fugit. Cadavrele bărbaţilor ucişi în parcare şi în interiorul clădirii au fost aduse în curte şi, împreună cu celelalte şase victime, au rămas acolo timp de aproape o lună.

Pe 4 martie, după ce bărbaţii au încetat să mai răspundă la apeluri şi să răspundă la mesaje text, fraţii, soţiile, mamele şi prietenii lor au început să-i caute. Forţele ruse au patrulat pe străzile din Bucha, aşa că rudele au cerând informaţii pe reţelele sociale.

„Nepotul meu Denys (avea şapcă şi ochelari) nu a mai dat niciu semn de trei zile. Ştie cineva ceva despre el?”, a scris Valentina Butenko, mătuşa lui Rudenko, pe Facebook.

„Ajutaţi-mă să găsesc acest bărbat”, a scris Elena Shyhan cu o fotografie a soţului ei, Vitaliy. „Familia lui este foarte îngrijorată, dar nu ne pierdem speranţa.”

Între timp, trupurile bărbaţilor au rămas în curte. Odată ce ruşii au fugit, aproape o lună mai târziu, imaginea înfiorătoare a execuţiei a atras atenţia lumii şi cea a familiilor care îi căutau.

Liudmyla Nakonechnaya, mama lui Dvornikov, a văzut fotografia pe Facebook. „O, Doamne! O Doamne! Fiul meu drag!”, a scris ea.

Shyhan a văzut şi ea imaginea. Ea şi-a editat postarea iniţială: „Nu mai căutaţi. L-am găsit.”

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6