FOTO - Papa Francisc, într-un nou scandal: i-a dat LIKE unui model care face conținut pentru adulți

Papa Francisc a reusit sa socheze din nou lumea, după ce i-a dat like unui model care produce conținut pentru adulți. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.

In urma cu o luna, un cunoscut model de pe Instagram cu 2,2 milioane de urmaritori, a facut un anunt care a uimit internautii. Natalia Garibotto, pe numele ei, a declarat ca Papa Francisc i-a apreciat una dintre pozele in bikini. Tanara a dezvaluit totul, iar postarea acesteia a devenit virala si distribuita in intreaga lume.

La scurta vreme, Papa a comis-o din nou, de aceasta data apreciind un model care face continut pentru adulti, dar cu mult mai putini urmaritori fata de Natalia, doar 74 de mii.