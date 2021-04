FOTO REPORTAJ Pensiunile din Deltă - ocupate până la 95% în mini-vacanţa de Paşte

Gradul de rezervare în cazul unităţilor de cazare din Delta Dunării pentru mini-vacanţa de Paşte este de până la 95%, dar unii agenţi economici, în special cei ale căror venituri depindeau de turismul extern, susţin că, deşi teoretic sunt ocupaţi 100%, practic nu îşi pot desfăşura activitatea.

Preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD), Cătălin Ţibuleac, a declarat pentru AGERPRES că, la fel ca anul trecut, cei mai mulţi operatori turistici au decis să menţină preţurile la nivelul celor din 2019.

"Până în acest moment, gradul de ocupare a unităţilor turistice este între 90% şi 95%. Unele locaţii sunt over-booked, ceea ce este bine pentru operatorii economici din turism afectaţi de criza economică. Unii dintre ei au hotărât să menţină preţurile la nivelul celor din 2019, fapt care aduce plus valoare produsului", a menţionat preşedintele AMDTDD.Preţul unui pachet de trei nopţi all inclusive într-o pensiune din Deltă porneşte de la 800 de lei de persoană şi poate depăşi 2.100 de lei de persoană, în funcţie de numărul de stele al unităţii pentru care se optează.

Foto: (c) Luisiana BÎGEA/AGERPRES

"Toţi operatorii economici respectă măsurile de siguranţă sanitară decise la nivel naţional", a punctat Ţibuleac.



O unitate de cazare din Uzlina are deja ocupate 18 din cele 21 de locuri disponibile în mini-vacanţa de Paşti.



"Un pachet de trei zile, de Paşte, la noi costă 1.100 de lei şi înseamnă toate serviciile aferente şi o excursie în Deltă. A patra noapte este gratuită pentru cei care pot să-şi prelungească sejurul. Uzlina înseamnă aer curat, natură şi relaxare", a declarat administratorul unei pensiuni din zonă, Dan Ghinescu.



La Sfântu Gheorghe, funcţionează o pensiune care de Paşte este deja ocupată integral.



"Şi în anii anteriori pandemiei eram solicitaţi, dar cererea de anul acesta este net superioară. Şi campingul de peste drum, care numără 60 de căsuţe şi 400 de locuri de campare, va avea 40 de căsuţe ocupate în mini-vacanţa de Paşte", a precizat Octavian Moldovan, directorul general al firmei care se ocupă de managementul resortului din sat.



Foto: (c) Luisiana BÎGEA/AGERPRES

El a menţionat că anul trecut în satul de la vărsarea Dunării în Marea Neagră s-au înregistrat foarte puţine cazuri de infectare cu noul coronavirus.



"În tot sezonul, anul trecut nu am avut trei persoane îmbolnăvite în localitate, iar în resort noi ne asigurăm de respectarea tuturor normelor. Ne testăm angajaţii o dată pe săptămână şi testăm toţi turiştii care sunt cazaţi. Ei au un minim contact cu angajaţii la intrarea în unitate, au accesul direct în camere, unde găsesc testul COVID-19. Dacă rezultatul este negativ, vin la recepţie şi fac check-in. Fără acest rezultat, nu pot avea acces în restaurant sau alte facilităţi. În resort nu primim persoane care refuză să facă testul antigen sau care nu prezintă niciun fel de dovadă că sunt negativi sau că s-au vaccinat", a mai spus Moldovan.



Potrivit acestuia, cheltuiala făcută de managementul resortului pentru respectarea măsurilor de prevenţie în contextul crizei sanitare este de 10.000 de euro numai în luna aprilie.



Şi satul de vacanţă Gura Portiţei se va deschide turiştilor de Paşte.



"Zona este unică şi are o atmosferă specială. Gătim bine peştele şi încercăm să menţinem o atmosferă civilizată. Zona de nord ar putea fi exploatată mai mult, iar pentru asta ar trebui să discutăm cu autorităţile. În mare, poţi vedea delfinii înotând, pe partea stângă, pe dig, sunt vitele sălbatice, iar trunchiurile de copac aduse la mal de valuri parcă sunt crescute acolo", a afirmat administratorul staţiunii, Gabriel Diţu.



Foto: (c) Luisiana BÎGEA/AGERPRES

În acelaşi timp, unii agenţi economici care promovează turismul lent în Deltă, ale căror venituri se bazau până la debutul pandemiei exclusiv pe vizitatorii din străinătate, amintesc că anul trecut au pierdut 80% din afacere.



"Acum ar fi trebuit să fiu cu un grup de elveţieni în Deltă, dar din cauza prelungirii pandemiei şi a restricţiilor, rezervările până în luna iunie au fost anulate. Perioada aceasta este începutul migraţiei păsărilor din sud spre nord şi este cea mai bogată în specii de păsări. Turiştii care vin în Dobrogea pot vedea în zona aceasta până la 200 de specii de păsări. Am primit sprijinul de la stat care mă ajută să achit din datoriile către stat şi furnizori, dar am angajaţii în şomaj tehnic. Nu-mi permit să mă reprofilez, pentru că teoretic am sezonul full-booked. Toţi turiştii de anul trecut sunt programaţi să vină anul acesta", a explicat proprietarul unei firme de ecoturism, Daniel Petrescu.



Preşedintele Asociaţiei de Ecoturism din România (AER), Andrei Blumer, a amintit, la rândul lui, că anul trecut şapte destinaţii ecoturistice din ţară au înregistrat o creştere a numărului vizitatorilor faţă de anul precedent, în ciuda pandemiei cu noul coronavirus, şi a subliniat faptul că modul în care se derulează campania de imunizare în România constituie un avantaj pentru operatorii turistici autohtoni la nivel internaţional.



"Cred că nu se vorbeşte suficient despre faptul că România este un caz favorabil, dacă ne uităm la ce se întâmplă în vestul Europei, unde e lockdown de un an. Aici, se poate face turism şi a existat inclusiv turism montan în timpul iernii, spre deosebire de Alpi. Mă aştept cumva ca turismul să funcţioneze în vara aceasta şi va fi interesant de văzut câţi turişti se vor regăsi în aceeaşi proporţie ca anul trecut, câţi turişti străini vom avea. România ar putea capta interesul vizitatorilor străini. În condiţiile în care avem un program bun de vaccinare, am putea să ne poziţionăm şi pe piaţa internaţională, încercând ca în a doua parte a anului să apară turişti străini", a mai declarat preşedintele AER.



Foto: (c) Luisiana BÎGEA/AGERPRES

De altfel, şi managerul complexului din satul Sfântu Gheorghe se aşteaptă ca anul acesta să fie unul mai bun decât 2019.



"Turismul în Delta Dunării este o rampă de lansare pentru turismul românesc. 2021 va fi cu mult peste 2019. În aprilie, am grad de ocupare cu 25% mai mare decât în 2019, cel mai bun an. Premisele gradului de ocupare în mai sunt cu cel puţin 20% mai mari decât în 2019. În iulie, am grad de ocupare de 92%, în august - de 94%. În următoarele 30 de zile, nu vom mai avea nicio cameră liberă în perioada 20 iunie - 15 septembrie. Nu pot spune decât că telefoanele sună non-stop şi mail-urile curg continuu. Avem 120 de mail-uri pe zi, pe agentul de rezervări. Cred în acelaşi timp că acum România este ajutată de restricţiile internaţionale", consideră Octavian Moldovan.



AMDTDD a organizat, în perioada 19 - 21 aprilie, la Sfântu Gheorghe, seminarul "OMD - placa turnantă a reformei în turism", la care au participat actori din industria ospitalităţii, factori politici şi jurnalişti specializaţi în turism.



"Operatorii din domeniu se întreabă ce pot să facă pentru turişti, dar eu cred că întrebarea ar trebui să fie cu ce pleacă turistul din Deltă. Cartea '10 poveşti şi reţete pierdute prin Deltă' este un produs integrat, în care se regăsesc istorii ale locului, povestiri pescăreşti şi vânătoreşti, personaje pe care le regăsim doar aici, 100 de fotografii ale lui Valeriu Leonov, versuri despre Deltă ale celor mai mari poeţi ai României şi zece reţete despre care nu ştie nimeni", a declarat jurnalistul Teodor Hossu-Longin, autor al cărţii-album prezentate cu ocazia acestui eveniment.



Foto: (c) Luisiana BÎGEA/AGERPRES

De asemenea, jurnalistul britanic Charlie Ottley a pledat pentru păstrarea tradiţiilor locale.



"Cred sincer că trebuie să ne aplecăm mult mai serios asupra aspectului conservării acestui ecosistem, pentru că am văzut multe clădiri care s-au ridicat, de trei sau patru niveluri, construite din materiale netradiţionale Deltei, care nu cred că mai pot fi demolate. În acest ritm, frumuseţile Deltei, tradiţia ei, vechile sate se vor pierde foarte repede", crede Charlie Ottley.



Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Green Village Resort.