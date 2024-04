FOTO - Romii dintr-un oraș rusesc au dus o dronă la fier vechi: autoritățile au început o anchetă

Orlan-10 este cea mai recentă dronă rusească dezvoltată și produsă de Centrul de Tehnologie Specială (STC) din Sankt Petersburg. Drona este concepută pentru recunoaștere și supraveghere. Poate transmite ținte care urmează să fie lovite de diverse vehicule de luptă și poate fi, de asemenea, folosit pentru a regla focul de artilerie și războiul electronic.

Orlan-10 este cea mai masivă dronă internă folosită de Forțele Armate ale Federației Ruse.

Anterior se spunea că aproximativ 10 drone au fost găsite în pădurile din regiunea Moscovei după topirea zăpezii. În acest sens, Ministerul Apărării a îndemnat populația să fie vigilentă. "Surprize neplăcute pot aștepta iubitorii de petrecere a timpului liber în aer liber: În loc de primele flori, s-ar putea să vă împiedicați de un UAV dezghețat. Cel mai probabil, aceste 'păsări' au fost suprimate de războiul electronic", a menționat departamentul.

Gypsies sold a Russian drone for scrap metal



The employees of a metal collection point in the Tambov region were frightened and called the police.



About 10 drones were found in the forests of the Moscow region after the snow melted, the region's Main Directorate for Regional… pic.twitter.com/lZQkWSKv3F