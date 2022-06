FOTO - Se întoarce roata! Ucrainenii au bombardat un sat din Rusia: pod și clădiri rezidențiale afectate

În districtul Glushkovsky din regiunea Kursk din Rusia, în dimineața zilei de 6 iunie, un mortar a bombardat un pod în satul Tetkino, rezultă din rapoartele guvernatorului regiunii Roman Starovoit. Nu au fost victime.

"Nu sunt răniți sau morți. Lovitura principală a fost provocată pe podul local, există avarii. Cea mai apropiată clădire rezidențială cu două etaje, cu 8 apartamente și anexe în apropiere, a fost grav avariată. Acoperișul casei a fost tăiat, geamul a fost complet spart. Mașina a ars", a declarat guvernatorul pe contul său de Telegram, relatează Interfax. Potrivit acestuia, clădirile fabricii de zahăr au fost, de asemenea, avariate.

În regiunea Kursk din 11 aprilie, există un nivel "galben" (ridicat) de pericol „terorist”. Pe 30 mai, Starovoit a raportat că un contingent suplimentar de trupe cu artilerie și lansatoare de rachete au fost trimise în regiune. Pe 19 mai, ca urmare a unui alt bombardament al lui Tetkin, o persoană a fost ucisă.

Roman Starovoit, the governor of #Kursk region, #Russia states that the village of Tetkino was shelled this morning. pic.twitter.com/o6QlR71xbd