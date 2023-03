FOTO USR a produs și distribuit încă un fake news

Uniunea Salvați România a comis-o din nou! A produs și a distribuit un fake news legat de masa lemnoasă defrișată în România.

Astfel, potrivit USR, ”Peste jumătate din lemnul tăiat ilegal la nivel mondial provine din pădurile noastre! Așa arată dezastrul lăsat în urmă de mafia lemnului susținută de PSD-PNL-UDMR.”.

Însă, chiar omul care ar fi vrut să fie președintele Uniunii, Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, și-a dat de gol colegii. El a spus public că USR produce și distribuie încă un fake news.

”Dragi colegii, inainte sa muscati o informatie si sa-i dati share, indiferent daca vine de la Klauss sau Jesus, mestecati-o un pic. Piata mondiala a lemnului e de 4 miliarde mc. Piata românească e de 38 milioane mc si reprezinta 1% din totalul pietei mondiale. Volumul lemnul taiat ilegal in Romania e de 20 milioane mc, adica 0.5% din piata mondiala, nu 50%.

USR 'jumatate din lemnul taiat in Romania e taiat ilegal" de ce? Defrisarile sunt sub 10% din total taieri in Romani si inseamna sa tai la ras o suprafata fara sa mai plantezi. Majoritatea lemnului dobandit ilegal provine din taieri legale in care volumele arborilor au fost subestimate, subevaluate, au fost calculate cu diametre masurate mult mai mici decat cele reale.”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook, la postarea celor din USR.

Postarea inițială a USR a fost editată

După ce și-au dat seama de gafa colosală făcută, USR și-a reeditat postarea și a dat vina pe niște jurnaliști germani.

Postarea inițială

”Peste jumătate din lemnul tăiat ilegal la nivel mondial provine din pădurile noastre! Așa arată dezastrul lăsat în urmă de mafia lemnului susținută de PSD-PNL-UDMR.

Până în 2018, din pădurile României s-au tăiat ilegal aproximativ 20 de milioane de metri cubi de lemn. Sunt datele din ultima investigație a jurnaliștilor de la publicația germană Der Spiegel.

România are nevoie de DNA-ul pădurilor pentru a opri tăierile ilegale. Este legea USR, trecută în Parlament, dar blocată de CCR.

Vom depune din nou o lege pentru înființarea DNA-ului pădurilor. În plus, o altă măsură propusă de USR este digitalizarea pădurilor.

Doar așa putem opri furtul lemnului înainte de a ajunge în pragul unui dezastru ecologic.”

Postarea reeditată

”Peste jumătate din lemnul comercializat în România provine din defrișări ilegale! Așa arată dezastrul lăsat în urmă de mafia lemnului susținută de PSD-PNL-UDMR.

Până în 2018, din pădurile României s-au tăiat ilegal aproximativ 20 de milioane de metri cubi de lemn. Sunt datele din ultima investigație a jurnaliștilor de la publicația germană Der Spiegel.

România are nevoie de DNA-ul pădurilor pentru a opri tăierile ilegale. Este legea USR, trecută în Parlament, dar blocată de CCR.

Vom depune din nou o lege pentru înființarea DNA-ului pădurilor. În plus, o altă măsură propusă de USR este digitalizarea pădurilor.

Doar așa putem opri furtul lemnului înainte de a ajunge în pragul unui dezastru ecologic.”

Explicația USR

Uniunea a recunoscut că a greșit, dar spune că greșeala este una de traducere a unui articol din Der Spiegel.

”O greșeală în postarea inițială. PSD-PNL-UDMR au furat “doar” 50% din lemnul comercializat în România. Postarea a fost modificată.

Articolul Der Spiegel a fost tradus greșit în România. Ne cerem scuze pentru greșeală.”, se arată în explicația USR.