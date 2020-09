FOTO-VIDEO Accident TERIBIL la raliul Iașului: mașina lui Simone Tempestini s-a răsturnat și a luat foc

Simone Tempestini și Sergiu Itu ies în decor pe finalul PS5 "Cioca-Boca" la viteză mare, se rostogolesc, iar mașina ia foc. Ambii sunt în afara oricărui pericol și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Se pare că mașinile de curse sunt bine pregătite în asemenea situații de risc. Tempestini era favoritul acestui raliu, pe care l-a mai câștigat și în trecut.

“Din păcate aşa s-au terminat lucrurile pentru noi aici. Cel mai mare accident din cariera mea, dar SUNTEM OK, asta contează. Vom reveni mai puternici. Îmi pare rău, toată lumea”, a notat Sergiu Itu pe Facebook.

Adrian Răspopa și Cosmin Diacu au abandonat tehnic, după ce sparg radiatorul mașinii în același loc. Cei doi au terminat proba, dar s-au retras tehnic după ieșirea în decor de pe finalul PS5.

Simone a câștigat Campionatul Național de Raliuri al României de patru ori. Edițiile din 2015 a fost castigata la bordul unui Ford Fiesta R5, in 2016 cu Ford Fiesta R5 si Citroën DS3 R3T Max, in 2018 cu Citroën DS3 R5 si Citroën C3 R5 si in 2019 cu Hyundai i20 R5

Simone Tempestini a câștigat în 2016 atât în categoria JWRC cât și în categoria WRC 3, ambele din Campionatul Mondial de Raliuri, conducând pentru aceeași echipă din Cluj-Napoca, Napoca Rally Academy. Ca o parte a premiului său, Simone Tempestini a avut voie să participe la 2017 World Rally Championship-2, conducând de data asta un Citroen DS3 R5.