FOTO-VIDEO O explozie puternică a fost auzită în Rusia: autoritățile sunt în alertă

O explozie puternică a fost auzită în Rusia, în Chelyabinsk, iar autoritățile rusești sunt în alertă în aceste momente, transmite Nexta.

"Salvatorii au plecat spre Novosineglazovo, în zona unei cariere de piatră spartă. Informațiile sunt în curs de precizare. Pentru alte locații, informațiile nu sunt confirmate", a comunicat serviciul de presă al Ministerului pentru Situații de Urgență.

Chelyabinsk este un oraș situat în partea central-vestică a Rusiei, în apropiere de Munții Ural.

A powerful explosion was heard in #Chelyabinsk



"Rescuers left for Novosineglazovo in the area of ​​a crushed stone quarry. The information is being specified. For other locations, the information is not confirmed," press service of the Ministry of Emergency Situations reported. pic.twitter.com/9K867TIlKs