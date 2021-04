FOTO-VIDEO - Pământul se cutremură! Două seisme într-o singură zi: unul în largul Indoneziei și altul în Papua Noua Guinee

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 care s-a produs sâmbătă în largul provinciei indoneziene East Java a lăsat în urmă şase morţi, un rănit şi numeroase clădiri avariate, a anunţat Agenţia indoneziană pentru gestionarea dezastrelor, relatează DPA şi AFP, informează Agerpres.

"Agenţia a înregistrat şase morţi şi o persoană grav rănită", a declarat purtătorul de cuvânt al agenţiei, Raditya Jati, precizând că mai multe aşezări costiere au fost evacuate. Cele şase persoane au murit în urma căderilor de pietre în districtele Lumajang şi Malang din provincia East Java. "Casele au suferit, în general, daune minore", a adăugat Jati.

Agenţia nu a precizat dacă bilanţul s-ar putea agrava în următoarele ore, însă a dat asigurări că nu a fost înregistrată nicio persoană dispărută în urma seismului. Seismul a fost resimţit în oraşe şi localităţi mai mici din East Java, cu o populaţie de 40,7 milioane de locuitori, dar şi în provinciile învecinate, inclusiv în insula turistică Bali, potrivit media indoneziene. În urma cutremurului au existat replici, însă nu a fost emisă avertizare de tsunami, a precizat Agenţia indoneziană de geofizică BMKG. Mai multe clădiri, printre care o instituţie parlamentară, o şcoală, un spital şi locuinţe din diferite oraşe, au fost avariate. Cutremurul s-a produs loc în Oceanul Indian, la o distanţă de 91 de kilometri de coasta sudică a provinciei East Java.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), care a anunţat iniţial o magnitudine de 6,8, a precizat că seismul s-a produs la o adâncime de 96 de kilometri. Într-o înregistrare video distribuită de utilizatorii reţelelor sociale pot fi văzute persoane care ies în fugă dintr-un centru comercial din oraşul Malang în timpul cutremurului.

"Am simţit cutremurul de două ori, prima dată timp de două secunde, apoi s-a oprit, după care s-a cutremurat din nou, timp de cinci secunde", a declarat pentru Reuters prin telefon Edo Afizal, recepţioner la un hotel din Blitar.

Indonezia a fost afectată săptămâna trecută de ciclonul tropical Seroja, care a declanşat alunecări de teren şi viituri în urma cărora au murit peste 160 de persoane pe insule din provincia East Nusa Tenggara. Arhipelagul indonezian se află pe "Cercul de foc al Pacificului", o zonă cu activitate seismică intensă. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 care a lovit Insula Sulawesi în luna ianuarie a provocat decesul a peste 100 de persoane.

Cutremur cu magnitudinea 6 în largul Papua Noua Guinee (USGS)

Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs sâmbătă în Papua Noua Guinee, la 195 de kilometri nord de localitatea Madang, cu o populaţie de aproximativ 30.000 de locuitori, informează agenţiile Xinhua şi EFE.

Autorităţile nu au raportat victime sau daune materiale la scurt timp după producerea seismului.

Cutremurul, cu epicentrul la o adâncime de 10 kilometri, a avut loc la ora 11:38 GMT, conform Institutului de Geofizică al Statelor Unite (USGS), care înregistrează activitatea seismică din întreaga lume.

Papua Noua Guinee se află în aşa-numitul "Cerc de Foc al Pacificului", o zonă unde se înregistrează aproximativ 90% din activitatea seismică şi vulcanică a lumii şi unde se produc aproape 7.000 de cutremure pe an, majoritatea de intensitate moderată. Un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs în 1998 în Marea Bismarck, în estul arhipelagului Papua Guinee şi a provocat un val uriaş care a distrus zeci de localităţi şi s-a soldat cu peste 2.200 de morţi.

Destruction in Malang Regency, East Java, in aftermath of 6,7 earthquake today. Some casualties reported but there is no potential Tsunami.

???? @bpbdkabmalang pic.twitter.com/o89VUXu6wK — Alex Journey (@alexjourneyID) April 10, 2021

Breaking : There has been an earthquake in Malang, East Java, Indonesia with a magnitude of 6.7. pic.twitter.com/bwBpCInDwJ — asean news (@Southeast_news) April 10, 2021