FOTO-VIDEO - Războiul degenerează în Etiopia: lupte crâncene între forțele federale de securitate și milițiile locale

În nordul Etiopiei, în regiunea Amhara, ciocnirile armate dintre forțele federale de securitate și milițiile regionale „Fano" continuă, informează Associated Press.

Luptele au început pe 30 iulie în orașul Kobo, apoi au fost raportate ciocniri în Debre Tabor, pe 3 august - în Gondar, zone circulate în mod normal cu turiști.

Miliția Fano a trecut la atac

Martorii oculari susțin că miliția Fano blochează drumurile și atacă armata. În plus, se raportează că angajații guvernamentali au părăsit mai multe orașe.

La 1 august, forțele Fano și poliția federală s-au angajat în luptă pe aeroportul Lalibela, un important nod de transport și o destinație turistică populară. Aeroportul a încetat să mai primească zboruri. Pe 2 august, Marea Britanie și-a avertizat concetățenii că aeroportul a fost "luat de militanți" și că nu este sigur să se utilizeze autostrada A2, care leagă Amhara de Adis Abeba.

La 2 august, vicepremierul etiopian și ministrul de externe Demeke Mekonnen a recunoscut că există motive de îngrijorare și a cerut dialog și o soluționare pașnică a diferențelor.

Context

Armata etiopiană luptase anterior împotriva rebelilor din regiunea Tigray, împreună cu Fano și forțele din regiunea Amhara. În noiembrie 2022, părțile au încheiat un acord de pace, după care autoritățile federale au dezarmat forțele regionale. Cu toate acestea, încercările de a desființa unitățile Fano nu au avut succes, iar mulți localnici au acuzat Guvernul că încearcă să înăsprească controlul asupra acestei regiuni, a doua ca mărime din țară.

[Update Aug. 1/23] Voice of Amhara: Residents of Debre Tabor blocked roads to prevent regime forces from attacking Gashena. Following the closure, regime forces opened heavy artillery fire on residents which have led to an unknown number of casualties.



????Amhara region, Ethiopia pic.twitter.com/qpUqyxqu8B — Dej-Azmach|ደጅ-አዝማች ???????? (@TheDejazmach) August 1, 2023