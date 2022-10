Fotograful Alex Gâlmeanu, ambasador DIPLOMA Show: Festivalul este o formă de energie comună, un agregator de artă

Lucrările de la ediţia aceasta a DIPLOMA Show „se află foarte mult în zona introspecţiei şi a jurnalului”, a declarat pentru News.ro fotograful Alex Gâlmeanu, membru în juriul festivalului, oferind un indiciu despre creaţiile care vor fi expuse între 7 şi 16 octombrie, la Combinatul Fondului Plastic. Artistul fotograf a vorbit şi despre cum se face selecţia la DIPLOMA Show şi cum a devenit acest festival „un agregator de artă”, potrivit news.ro.

Alex Gâlmeanu, în vârstă de 43 de ani, şi-a început cariera de fotograf de portret în 1992, fiind publicat de cele mai importante reviste glossy din ţară. Alex Gâlmeanu este, printre altele, şi fondatorul www.muzeuldefotografie.ro, o iniţiativă începută acum mai bine de un deceniu în care artistul publică imagini şi informaţii găsite în diverse colecţii private de fotografie.

DIPLOMA Show 2022

DIPLOMA Show, care va avea loc între 7 şi 16 octombrie la Combinatul Fondului Plastic, este festivalul noii generaţii de artişti, arhitecţi şi designeri români, organizat de The Institute şi prezentat de UniCredit Bank.

Anul acesta s-au înscris peste 450 de absolvenţi de la 17 specializări diferite ale Universităţilor din ţară. Cele mai bune lucrări ale absolvenţilor de la facultăţile cu profil vocaţional-creativ din generaţia 2022 vor fi prezentate în cadrul evenimentului de la Bucureşti.

Selecţia finală a lucrărilor a aparţinut unui board creativ format din peste 40 de profesionişti cu reputaţie în domeniile mai sus amintite. Printre aceştia se află galerişti, artişti, manageri culturali, arhitecţi, designeri, curatori şi antreprenori.

Ediţia a IX-a de DIPLOMA Show înseamnă 10 zile de expoziţii multidisciplinare, tururi ghidate, ateliere de artă, petreceri şi happening-uri speciale. Şi la această ediţie, festivalul îşi propune să arate comunităţilor artistice şi publicului larg o reprezentare a potenţialului creativ contemporan prin exemplul celor mai proaspeţi absolvenţi din ţară şi să îi ajute pe aceştia să facă următorul pas către industrie, creându-şi oportunităţi de cunoaştere, colaborare, vânzare şi dezvoltare.

Până în prezent, DIPLOMA Show a expus şi adus în faţa publicului larg peste 750 de proiecte creative şi peste 650 de arhitecţi, designeri şi artişti români, în toate cele 8 ediţii anterioare.

Prezentăm integral interviul acordat de Alex Gâlmeanu agenţiei News.ro

Care era starea industriei creative atunci când ai început să lucrezi?

Cu siguranţă ne aflam foarte aproape de marele reset din 1989. Istoria fotografiei româneşti este foarte veche, dar, ca în aproape orice domeniu, perioada comunistă a reprezentat o deconectare de la trendurie europene sau mondiale. Revistele de modă (sau glossy în general), reprezentau o industrie cu totul nouă acum 30 de ani, piaţa de publicitate se afla şi ea într-o perioadă de început. Celelalte zone în care a început să se manifeste fotografia creativă nu aparuseră încă.

Pe scurt, cred că nu greşesc dacă spun că industria creativă a acelor vremuri nu oferea prea multe oportunităţi în comparaţie cu cea de astăzi. Asta nu înseamnă că nu existau performanţă şi energie creatoare.

De ce obstacole te-ai lovit?

Nu ştiu dacă le-aş putea numi obstacole, nu cred că am avut piedici deosebite. Principalul obstacol a rămas încă – şi nu cred că va pleca prea curând –, anume faptul că industria creativă românească are un anumit handicap la o comparaţie cu cea occidentală. Industria locală nu este nici pe departe lipsită de talent, dar îi lipsesc resursele, iar când mă gândesc la resurse, mă refer la un cumul de factori în care intră educaţia, istoria, anumite cutume ale societăţii, nivelul de trai, filozofia locală sau mulţi alţi factori financiari, social, educaţionali etc.

Ce caracteriza generaţia ta de artişti la început, cum îi vezi pe tinerii creativi acum?

Cred că diferă oportunităţile. Lumea s-a schimbat destul de mult în jurul nostru în ultimii 30 de ani, iar asta fără discuţie a modificat şi modul în care artistul se raportează la realitate. Probabil că artiştii generaţiei mele, la începutul lor, se aflau ceva mai izolaţi, în comparaţie cu tinerii artişti de azi. Probabil colaborările între creatori se pot întâmpla cu totul altfel în prezent sau cel puţin există alte premise şi instrumente. Cred că şi oportunităţile pe care le poate accesa un artist astăzi diferă foarte mult de cele din trecut. Potenţialul este cu totul altul, dar asta nu înseamnă că el este neapărat şi fructificat.

Cum vezi DIPLOMA Show după 9 ani?

DIPLOMA Show evoluează şi ea deodată cu noile tehnologii. După 9 ani, DIPLOMA Show se vede foarte bine, e un festival consacrat şi aşteptat, care cu siguranţă şi-a câştigat un anumit statut şi o anumită relevanţă în lumea artistică românească.

Cum i-a ajutat pe tinerii artişti DIPLOMA Show de-a lungul acestor ani?

DIPLOMA Show a fost şi este o importantă rampă de lansare pentru tinerii artişti. Expoziţia cred că încheie ideal anii de studiu pentru unii dintre creatori. Reprezintă cu siguranţă o confirmare majoră pentru orice tănăr artist şi este şi o radiografie importantă a momentului artistic în care ne aflăm. Pe de altă parte, Diploma Show scoate aceste lucrări de licenţă sau disertaţie din mediul academic şi le aduce în faţa unui public larg. E o primă întâlnire a tânărului artist cu publicul real, lucru absolut minunat din punctul meu de vedere.

Ce s-a schimbat în creaţiile lor, dacă le-ai urmărit parcursul?

Creaţiile evoluează în strânsă legătură cu momentul în timp şi spaţiu în care ne aflăm, în strânsă legatură cu societatea şi realitatea imediată. Cred că arta se schimbă deodată cu societatea, pentru că ea este un răspuns direct la problemele actuale. Nu aş şti să îţi spun exact ce s-a schimbat, dar cu siguranţă există teme noi, legate de social media, globalizare, inteligenţă artificială sau multe altele pe care le vedem azi în jurul nostru şi care modifică forma societăţii de azi.

Îţi cer ajutorul tinerii creatori? Îşi creează ei oportunităţi?

Cred că fiecare artist are parcursul lui unic. Cu unii dintre ei mă intersectez şi îi ajut, alţii mă ajută ei pe mine, pentru că aflu informaţii noi. Oportunităţi există de tot felul, create sau nu de către artişti. Unii văd oportunităţile, alţii trec pe lângă ele fără să le observe. Nici eu nu reuşesc să văd toate oportunităţile şi e firesc să fie aşa. Cred că realitatea e un mixaj complex de elemente în care intră inclusiv lucruri mai puţin guvernabile, cum ar fi şansa sau norocul.

Ce ai „fotografiat” din DIPLOMA Show în aceşti ani? Care au fost artiştii, proiectele remarcate?

Cred ca ar fi nedrept să menţionez proiecte anume, pentru mine Diploma Show este un tot unitar, nu este despre un proiect anume, ci despre o anume abordare.

Diploma Show scoate din sertarele universităţilor de profil lucrări de licenţă sau disertaţie remarcabile, pe care le aduce în faţa unui public larg, lucrări care altfel ar fi fost văzute doar de către un public restrâns, de specialitate. Din punctul acesta de vedere, Diploma Show pe de-a întregul zic eu că este proiectul care trebuie remarcat.

Dacă ar fi să „fotografiezi” DIPLOMA Show, ce unghi ai aborda? Dar lumină?

Nu ştiu dacă Diploma Show e „fotografiabilă”. Aş putea spune că este vorba despre o „fotografie” de grup sau mai degraba o „radiografie” decât o fotografie, în care observăm lumea artistică de astăzi prin ochii şi creaţia tinerilor artişti. Poate că Diploma Show este de fapt o formă de energie comună, un agregator de artă.

Ce urmăreşte un artist fotograf atunci când selectează proiectele pentru DIPLOMA Show? Ce face ca un proiect al unui artist emergent să ajungă să fie ales?

Aici lucrurile sunt simple: eu aleg proiectele care mă impresionează, care rezonează cu mine. De cele mai multe ori mă uit la idee şi la coerenţa ei şi las în plan secund, fără a le minimiza importanţa, lucrurile care ţin de execuţia efectivă. Caut în primul rând să văd cum gândeşte un artist.

Eu vin cu o anumită cultură şi experienţă de viaţă care cu siguranţă îmi influenţează alegerile. Evident, este o chestiune subiectivă, e doar o opinie a unui membru în juriu. Nu înseamnă că ce aleg eu e general valabil, ci doar valabil pentru mine. Probabil că şi din motivul acesta, juriul are mai mulţi membri în componenţă, probabil opiniile intersectate ne duc mai aproape de adevăr şi ne ajută să descoperim lucruri cu adevărat valoroase. Un membru în juriu e doar o componentă a unui sistem, o componentă importantă, dar doar o componentă.

Ce va vedea publicul în această ediţie DIPLOMA Show?

Cred că lucrările de la ediţia aceasta se află foarte mult în zona introspecţiei şi a jurnalului. Cred că mulţi dintre tinerii artişti şi-au pus întrebări personale, s-au uitat către sine, mai ales din punct de vedere emoţional. Probabil că introspecţia aceata este şi o formă de auto-calibrare cu exteriorul: artiştii se descoperă pe sine, ca o fundaţie pentru viitoarele lor creaţii.