Fox News vrea să vină în România: Prima lovitură, Denise Rifai

De la un timp încoace, reprezentanții Fox News - faimoasa televiziune americană care a avut-o în centrul atenției pe Tucker Carlson și care are drept proprietar pe Rupert Murdoch, un miliardar în vârstă nonagenar care a fost remarcat și în urma unei căsătorii ratate în ultimul moment, au testat piața media din România în căutarea unui parteneriat cu o stație locală.

Odată cu intrarea CNN în România prin intermediul "brelocului" Antena 3 și apariția mai discretă a Euronews Romania TV, Fox News a văzut și ei o oportunitate în piața media românească, mai ales că anul 2024 se anunță ca un moment propice pentru un eveniment de lansare, având în vedere că vor avea loc toate alegerile electorale: prezidențiale, europarlamentare, parlamentare și locale, conform ZiuaNews.

Reprezentanții lui Murdoch au purtat discuții cu mai multe trusturi media, precum Romania TV, Prima TV și chiar Antenele lui Voiculescu (se pare că Star ar fi primit o propunere concretă), au lăsat mesaje indirecte și la Metropola lui Pandele/Firea sau la B1tv, fie reale, fie false - prin intermediari care au pretins că sunt în contact cu americanii - și apoi au început "tatonări" cu vedetele locale din mass-media.

Am fost informat de la mai multe surse că, în cele din urmă, s-au hotărât să înființeze de la zero o stație sub titulatura de Fox News Romania, după ce au aflat că începând cu 2024 - dacă se comportă cum trebuie și respectă normele jocurilor video din Războiul cu Ucraina - Antena 3-CNN urmează să-și schimbe denumirea în CNN Romania.

În acest context, am aflat că americanii de la "Vulpe" s-au concentrat asupra Denisei Rifai, o cunoscută prezentatoare de la Kanal D, pentru a deveni emblema noii stații, discuțiile în acest sens fiind destul de avansate. Am încercat să luăm legătura cu Denise Rifai, dar nu am putut obține prea multe informații oficiale. "Sunt în continuare sub contract cu Kanal D și toate declarațiile pe care le pot face trebuie să le transmit prin intermediul departamentului de relații publice al Kanal D. Nu pot comenta în niciun fel toate aceste informații", ne-a răspuns frumoasa moderatoare, care a captat atenția Fox.

Dacă propunerea se va materializa, Denise Rifai ar urma să fie a doua vedetă de la Realitatea care preia conducerea unei televiziuni de prestigiu, după ce Andra Miron a preluat Euronews Romania