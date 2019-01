Franța ia în considerare o amânare a Brexit-ului

Ministrul francez al afacerilor europene Nathalie Loiseau a estimat sâmbătă că ar putea fi luată în considerare o amânare a Brexit-ului, dar că aceasta nu poate fi o soluţie în sine, opinie exprimată în cadrul unei conferinţe de presă pe marginea unui forum la Strasbourg, relatează AFP preluată de Agerpres.

''Dacă un guvern britanic, susţinut de o majoritate în parlamentul (britanic) - ceea ce ar fi un adevărat progres -, ar veni cu noi idei privind viitorul relaţiilor dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană (...) şi noi am cere o amânare, acest lucru ar merita să fie luat în considerare'', a declarat dna Loiseau.''O amânare nu este o soluţie, ci un mijloc pentru o soluţie'', a subliniat ministrul. ''Trebuie să existe un obiectiv politic nou şi credibil, adică trebuie ca un guvern britanic să propună o soluţie care nu deschide acordul privind retragerea (din UE) negociat timp de 17 luni'', a insistat dna Loiseau. ''S-a încheiat acest acord de retragere şi el nu este renegociabil'', a conchis ea.Fie că sunt eurofili, fi că sunt partizani fervenţi ai Brexit-ului, deputaţii britanici s-au opus masiv, pe 15 ianuarie, acordului de separare a Marii Britanii de UE, document negociat cu greu de către şefa guvernului de la Londra, Theresa May, cu Bruxelles-ul.Dna May se străduieşte de atunci să găsească un compromis şi riscă noi înfrângeri în parlament marţi, la votul amendamentelor vizând întârzierea Brexit-ului şi înlăturarea unei eventuale retrageri din UE fără un acord, potenţial devastator pentru economia ţării.