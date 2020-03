Francezul Blaise Matuidi este al doilea jucător al echipei Juventus Torino testat pozitiv cu Sars-CoV-2, după Daniele Rugani, informează gazzetta.it, potrivit news.ro.

Mijlocaşul este într-o condiţie bună, asimtomatic, şi se află acasă din 11 martie, în autoizolare, a precizat gruparea campioană a Italiei.

După testarea pozitivă a lui Rugani, 121 de persoane legate de Juventus se află în carantină.

Clubul Juventus Torino a anunţat, la 11 martie, că fotbalistul Daniele Rugani a fost diagnosticat cu Covid-19 şi este în acest moment asimptomatic.

Luni, fundaşul Rugani a declarat că se simte bine, subliniind însă că izolarea e plictisitoare.

"Sunt bine, mereu am fost. Nu am avut simptomele obişnuite. Am avut noroc şi sper că acest lucru va ajuta lumea. A fost greu, mai ales din cauza mediatizării. Mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Sunt singur la hotel (n.r. - din cantonamentul echipei) şi voi mai rămâne aici pentru o vreme. Izolarea este lungă şi plictisitoare atât pentru mine, cât şi pentru toată lumea", a declarat Rugani.