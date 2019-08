Francis Ford Coppola lanseaza cea de-a treia variantă a peliculei 'Apocalypse Now'

Francis Ford Coppola prezintă joi o nouă variantă a peliculei ”Apocalypse Now”, a treia variantă după ce regizorul a mai refăcut o dată montajul final în 2001, când a adăugat 49 de minute de imagini inedite, arată USA Today, potrivit Mediafax.

Regizorul a prezentat luni "Apocalypse Now Final Cut", într-o proiecție în premieră programată la Arclight Cinerama Dome, în Los Angeles.

Este a doua oară când Coppola intervine asupra peliculei lansate în 1979.

In 2001, a fost lansată varianta "Apocalypse Now Redux" care a inclus scene inedite, 49 de minute de imagini care au inclus secvențe pe râu, momentul în care manechinele îi întrețin pe soldați, plantația franceză și replici ale lui Marlon Brando.

Coppola a spus luni că varianta din 2001 era prea lungă, dar cea originală a fost prea scurtă. Acum filmul are 183 de minute pentru varianta ”Final Cut” proiectată și în primăvară la Festivalul de Film Tribeca.

După prezentarea noii variante a peliculei Francis Ford Coppola a povestit că Marlon Brando negociase 1 milion de dolari pe săptămână pentru acest film. Celebrul actor a promis că va slăbi pentru filmări dar nu a reușit decât să se îngrașe și mai mult. Coppola a decis să îl îmbrace într-o pijama largă de culoare neagră și credea că a rezolvat problema. După cinci zile petrecute în rulotă pe platou, vedeta a apărut ras în cap fără să anunțe anterior că ar face așa ceva.

La rândul său și actorul Martin Sheen și-a amintit că l-a înlocuit la filmări pe Harvey Keitel la două săptămâni după ce începuseră filmările. Keitel suferise un infarct și nu mai putea continua. ”Niciodată nu am mai făcut așa ceva. A fost atât de important și m-a marcat profund”, recunoaște Sheen.

Regizorul se mândrește și astăzi că în ciuda filmărilor extrem de periculoase nu a pierdut niciun membru al echipei în timpul turnării. Coppola a povestit cum a negociat cu localnicii pentru a primi permisiunea să filmeze pe pământurile deținute de aceștia. De multe ori moneda de schimb au fost animale vii. Soția cineastului, Eleanor i-a filmat pe localnici în timp ce sacrificau unul dintre bivolii primiți ca plată iar secvențele au ajuns în finalul peliculei.

Part of the production deal with locals to film on their land included trading animals, including chickens and pigs, for slaughter, Coppola said. Two water buffalo were also promised. "That was a big part of their compensation," he said. Regizorul a insistat că nu le-a dat niciun fel de indicații localnicilor și că a refuzat să păstreze un bivol pentru a-l sacrifica ulterior în cazul în care nu ar fi ieșit bine filmarea. ”Nu o să omor un animal pentru un film, nu o să omor pentru niciun motiv”, a insistat Coppola.

"Apocalypse Now" a câștigat premii Oscar pentru imagine și sunet din cele opt nominalizări adunate în 1979. Va intra într-un număr mic de cinematografe joi, iar de pe 27 august va fi lansat în variantă digitală 4K.