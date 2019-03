Frans Timmermans, avertisment pentru Guvern : CE urmărește cu îngrijorare discuțiile referitoare la o posibilă OUG pentru revizuirea sentințelor definitive

Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, susține, intr-un raspuns trimis Parlamentului European ca urmare a unei intrebari adresate de europarlamentarul Ska Keller, că institutia urmărește cu ingrijorare discutiile din Romania privind statul de drept, inclusiv cele privind o posibila ordonanta de urgenta referitoare la revizuirea sentintelor definitive dispuse de completurile de 5 judecatori ale ICCJ.

"Comisia urmărește cu mare îngrijorarea evoluțiile privind statul de drept din România, inclusiv discuțiile referitoare la o posibilă ordonanță de urgență care să dea posibilitatea celor condamnați definitiv să conteste sentințele în urma deciziei Curții Constituționale care a vizat completurile de 5 judecători ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (7 noiembrie 2018).

Comisia a atras atenția în repetate rânduri și la toate nivelurile asupra faptului că România trebuie să readucă urgent procesul de reformă pe calea cea bună. Acest lucru înseamnă să facă progrese, nu regrese și să se abțină de la orice măsură care ar anula realizările obținute în ultimii ani. Pentru a realiza acest lucru, cel mai bun start ar fi îndeplinirea recomandărilor făcute de Comisie în ultimul raport MCV din noiembrie 2018, să fie stopate modificările, iar procesul să fie reluat de la capăt pe baza unor consultări veritabile și a expertizei oferite de instituțiile internaționale.

Comisia își reafirmă hotărârea de a folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a promova și a pune în aplicare respectul pentru valorile europene de bază, prevăzute în articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene, inclusiv statul de drept, în toate statele membre", se arata in raspunsul transmis de Timmermans.

Skla Keller l-a intrebat de prim-vicepresedintele Comisiei Europene ce măsuri va lua Comisia pentru apararea statului de drept in Romania, in contextul deciziei CCR si a discutiilor despre o posibila OUG.

REDĂM RĂSPUNSUL PRIM-VICEPREȘEDINTELUI COMISIEI EUROPENE

"Answer given by First Vice-President Timmermanson behalf of the European Commission(14.3.2019)

The Commission is following with great concern the developments concerning the rule of law in Romania, including discussions on a possible emergency ordinance on extraordinary appeals for criminal cases following the recent Constitutional Court ruling on the panel of five judges (7 November 2018).

The Commission at all levels and at all occasions has stressed that Romania needs to very urgently put the reform process back on track. This means going forwards, not backwards and abstaining from any steps which reverse the progress accomplished over the past years.

To achieve that the best starting point remains the approach set out by the Commission in the November 2018 Cooperation and Verification Mechanism (CVM) report, to call to a halt the changes and start afresh on the basis of proper consultation and the input of external expertise.

The Commission reaffirms its commitment to applying all the tools at its disposal to promote and enforce the respect of the common European values under Article 2 of the Treaty of the European Union, including the rule of law, in all Member States".