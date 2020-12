Franța - Atacatorul islamist dintr-un tren Thalys în 2015 a fost condamanat la închisoare pe viaţă

Un militant islamist care a deschis focul, în 2015, la bordul unui tren de mare viteză din nordul Europei, dar a fost apoi imobilizat de trei americani înainte de a reuşi să ucidă pe cineva, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă de un tribunal francez, informează Reuters şi AFP potrivit Agerpres.

Cetăţeanul marocan Ayoub El Khazzani era puternic înarmat când a declanşat atacul, la puţin timp după ce trenul Thalys a trecut graniţa din Franţa în Belgia, pe 21 august 2015.

Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat pe inculpat de tentativă de omucidere cu intenţia de a comite un act de terorism.Trei bărbaţi acuzaţi că l-au ajutat pe atacator şi pe cel care a comandat atacul, Abdelhamid Abaaoud, care a fost şi coordonatorul atentatelor din 13 noiembrie 2015 din Franţa, au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 7 şi 27 de ani de închisoare.

Atacul din trenul Thalys a fost dejucat de pasageri. Printre ei s-au aflat şi trei americani - dintre care doi erau în armată pe atunci - care au reuşit să-l imobilizeze şi să-l dezarmeze pe Khazzani.



Regizorul american Clint Eastwood a realizat şi un film bazat pe aceste evenimente cu titlul "The 15:17 to Paris".



Franţa se afla încă atunci sub şocul atacurilor islamiste de la Paris din urmă cu şapte luni, de la redacţia revistei satirice Charlie Hebdo şi dintr-un supermarket evreiesc.



Cei trei atacatori au fost ucişi de poliţie, dar 14 complici de-ai lor au fost condamnaţi miercuri, într-un proces separat, pentru infracţiuni de la finanţarea terorismului şi până la apartenenţa la un grup infracţional