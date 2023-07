Franța e sub asediul propriilor adolescenți - Macron dă vina pe jocurile video și le cere părinților să-și țină copiii acasă

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri părinților să-și țină copiii departe de revoltele de pe străzi, afirmând în același timp că unii tineri par să fi copiat jocuri video violente care i-au "intoxicat".

Vorbind după ce a prezidat o reuniune de securitate de criză, șeful statului francez, în vârstă de 45 de ani, a declarat că aproximativ o treime dintre persoanele arestate în cele trei nopți de revolte erau "tineri sau foarte tineri", noteaz[ Channel S.

"Este responsabilitatea părinților să îi țină acasă", a spus el. "Nu este treaba statului să acționeze în locul lor".

De asemenea, el a îndemnat platformelor de socializare să elimine conținutul "cel mai sensibil" legat de revolte și a afirmat că jocurile video au jucat un rol în revolte, care au fost generate de împușcarea fatală a unui adolescent de către poliție marți.

"Platformele și rețelele joacă un rol major în evenimentele din ultimele zile", a declarat Macron.

"Le-am văzut - Snapchat, TikTok și multe altele - servind drept locuri în care au fost organizate adunări violente, dar există și o formă de mimare a violenței care, pentru unii tineri, îi determină să piardă contactul cu realitatea."

"Impresia este că unii dintre ei trăiesc pe stradă jocurile video care i-au intoxicat", a adăugat el.

Sindicatele din poliție au subliniat cum mulți dintre cei arestați au doar 14 sau 15 ani.

"Nu am prea multe speranțe că vor merge la închisoare", a declarat vineri la postul de radio Europe 1 șeful sindicatului de poliție Alliance, Rudy Manna.

???????????? Riots - France ????????????



Overnight French Islamist rioters have burnt down buildings, killed, injured & even maimed French locals, looted shops, destroyed vehicles & laid waste to every major French City.



These scenes will be repeated across the whole of Europe & are starting… pic.twitter.com/8mnAZlPVqi — Concerned Citizen (@cotupacs) July 1, 2023

???? Macron: Computer games were the cause of the riots in France



According to the French president, the rioters are "poisoned by video games" and simply repeat their plots. According to him, the Internet should be subject to stricter censorship. pic.twitter.com/zDuK6PAxLL — Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 1, 2023