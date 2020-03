Franța pregătește un ajutor pentru producătorii auto - Bruno Le Maire se întâlneşte cu şefii Renault şi PSA, în urma opririi producţiei

Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire, a anunţat că se va întâlni miercuri cu şefii producătorilor auto Renault şi PSA, pentru a discuta cum ar putea ajuta sectorul auto, după scăderea bruscă a producţiei, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.

"Astăzi voi discuta cu şefii companiilor franceze Renault şi PSA (proprietarul mărcilor Peugeot, Citroën, Opel), deoarece sectorul auto şi-a încetat temporar producţia", a declarat Le Maire, la postul de radio BFM."În principal, în urma discuţiei vreau să mă asigur că subcontractorii de mărime medie sunt trataţi corect", deoarece este crucial ca firmele mari să-i sprijine, a explicat ministrul francez de Finanţe.Acesta a adăugat că Executivul are la dispoziţie de o gamă de instrumente, inclusiv naţionalizarea, pentru a asigura supravieţuirea marilor companii. Oficialul nu a precizat care sunt marile firme pe care le are în vedere."Situaţia este extrem de clară... nu se pune problema să dispară marile companii, emblemele industriei franceze. Dacă va trebui să protejăm patrimonul nostru industrial, va trebui să recurgem la naţionalizare. Suntem pregătiţi să mergem atât de departe", a spus Le Maire.Banca de investiţii a statului francez (Bpifrance) deţine participaţii inclusiv la Renault, Engie, Orange, grupul PSA şi Air France-KLM.Marţi, Bruno Le Maire a anunţat că Parisul va mobiliza 45 de miliarde de euro pentru măsurile de criză în favoarea companiilor franceze, în contextul în care este de aşteptat ca economia să se contracte cu 1% în acest an, din cauza epidemiei cauzate de coronavirus.''Nu dorim falimente'', a declarat Le Maire, pentru postul de radio RTL.Luni, preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că guvernul său va garanta credite în valoare de 300 de miliarde de euro pentru a ajuta companiile să depăşească actuala criză provocată de epidemia COVID-19.