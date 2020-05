Fratele lui Patrick Ekeng, fostul jucător dinamovist care a decedat pe teren, s-a înscris în programul Doar Dinamo Bucureşti

Jacques Albert, fratele lui Patrick Ekeng, fostul jucător dinamovist care a decedat în 2016 în urma unui stop cardio respirator în timpul unei partide cu FC Viitorul, s-a înscris în programul „Doar Dinamo Bucureşti”.

Fratele regretatului fotbalist dinamovist Patrick Ekeng, Jacques Albert, a cumpărat pachetul de 48 de euro până anul viitor, potrivit mediafax.ro.

Fanii dinamovişti au fost profund impresionaţi de gestul fratelui lui Ekeng şi au scris un mesaj emoţionant pe pagina de Facebook.

„În mod normal postarea aceasta ar trebui să fie fără cuvinte. Pentru că gestul lui Jacques Albert Ekeng este mai presus de orice am putea descrie prin vorbe. Informaţia a apărut pe pagina avocatului Vlad Hosu aseară la o oră foarte înaintată. Ne-a uimit, ne-a răscolit, ne-a lăsat fără cuvinte. Ne-am întrebat mereu cu o durere vinovată, oare ce am fi putut face pentru a evita tragedia de atunci. Nu am găsit niciodată răspunsul. Fotbalul, deşi e cea mai serioasă treabă pentru noi, în faţa morţii devine doar o joacă de copii pe un câmp de iarbă. Un joc pentru care niciunul dintre copii n-ar trebui să moară”, se arată pe pagina de Facebook a PCH.

Patrick Ekeng s-a stins din viaţă în anul 2016 în urma unui stop cardio-respirator, după ce s-a prăbuşit pe teren în timpul partidei Dinamo – Viitorul, încheiată cu 3-3.