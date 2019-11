Free Now înlocuieşte aplicaţia Clever şi se lansează în România cu 100.000 de curse gratuite şi 50% reducere la plăţi

Free Now se lansează în România cu 100.000 de curse gratuite şi 50% reducere la plăţile cu cardul, aceasta urmând să înlocuiască aplicaţia Clever, care va continua să funcţioneze o perioadă în paralel cu noua aplicaţie, a informat compania într-un comunicat, conform News.ro.

”Free Now, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deţinute de Daimler şi BMW şi singura aplicaţie din România care integrează atât taxi, cât şi ridesharing, este acum disponibilă pentru pasagerii din România. Pentru a călători cu Free Now, atât în Bucureşti, cât şi în alte 100 de oraşe din Europa cu aceeaşi aplicaţie, aceştia trebuie să descarce Free Now din magazinele iOS şi Android şi să-şi creeze cont”, se menţionează într-un comunicat.

Primii 100.000 de bucureşteni călătoresc gratuit cu Free Now în limita a 20 de lei pentru prima cursă, iar pasagerii care aleg să facă plata prin card au, până pe 15 decembrie, reducere de 50% pentru toate călătoriile.

”Free Now înlocuieşte aplicaţia Clever, care va continua să funcţioneze o perioadă în paralel cu noua aplicaţie. Şoferii Clever sunt în plin proces de tranziţie la Free Now, flota urmând să depăşească 90% din cei 15.000 de şoferi ai companiei în Bucureşti, până la finalul acestui an”, mai informează compania.

Totodată, aplicaţia va fi lansată şi în alte oraşe din România în perioada următoare.

Toate bonusurile şi promoţiile pentru pasageri şi şoferi vor fi începând de miercuri disponibile exclusiv în Free Now. Pentru toate cursele, compania oferă, în cadrul aplicaţiei, opţiunile de plată cash sau card şi permite pasagerilor să comande, de pe acelaşi cont, mai multe maşini în acelaşi timp. Pasagerii beneficiază de un tarif fix per kilometru, indiferent de momentul zilei, de condiţiile de trafic sau de cererea şi oferta de maşini dintr-un anumit moment, oferind astfel utilizatorilor control şi predictibilitate din punct de vedere al costurilor.

Serviciul funcţionează pe principiul proximităţii, criteriul principal de alocare a unei comenzi fiind distanţa dintre punctul din care a fost lansată comanda şi locaţia şoferului. Aplicaţia ţine cont însă şi de alte elemente, precum ratingul şoferului şi preferinţele de plată ale clienţilor.

”România este una dintre cele mai importante pieţe la nivel de grup după numărul de curse de taxi şi transport alternativ. Deşi nu a fost până acum disponibilă pentru comenzi în România, pasagerii străini care folosesc deja aplicaţia Free Now au încercat, numai în 2018, să comande aproape 500.000 de curse prin aplicaţie atunci când ne-au vizitat ţara”, spune Andrei Frunză, CEO Clever / Free Now.

Compania operează în peste 100 de oraşe din nouă ţări europene: Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria şi Suedia.

”România este o piaţă foarte importantă pentru noi. Clever a avut o creştere impresionantă în ultimii ani, ca de altfel întreaga piaţă de mobilitate urbană din România, şi credem că Free Now va continua să crească într-un ritm chiar mai accelerat pe plan local, în următorii ani”, spune Eckart Diepenhorst, CEO al Free Now Europa.

Free Now a fost fondată sub numele de mytaxi, în iunie 2009, şi a fost prima aplicaţie de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii şi şoferii de taxi. În iulie 2019, aplicaţia mytaxi a devenit Free Now, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate. Are 14 milioane de pasageri şi peste 100.000 de şoferi. Din februarie 2019, Free Now face parte din joint venture-ul dintre BMW şi Daimler, şi are peste 700 de angajaţi care lucrează în 26 de birouri internaţionale, furnizând servicii în peste 100 de oraşe europene.

Clever a fost fondată în 2010 şi este prima aplicaţie de e-hailling din România care permite plata curselor atât cash, cât şi direct din aplicaţie, prin card bancar. Are peste 1,5 milioane de pasageri şi peste 30.000 de şoferi înregistraţi. Compania are peste 70 de angajaţi şi este prezentă în 20 de oraşe din ţară. În luna iunie 2017, Clever a intrat în grupul Free Now.