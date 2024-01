FRF a adoptat Regula 5+6. Ce spune preşedintele FRF

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a anunţat că ”Regula 5+6” a fost aprobată în Comitetul Executiv al FRF. Aceasta va fi aplicată din sezonul 2024/2025, potrivit news.ro.

”S-a aprobat o nouă regulă 5+6, care se aplică din sezonul 2024/2025, să fie în teren cel puţin cinci jucători formaţi la nivel naţional. Ne dorim să contribuim la repatrierea copiilor care au plecat din ţară. Ce mai remarcăm în ceea ce priveşte Liga 1 este că numărul mare de minute jucate de fotbaliştii străini creşte de la un an la celălalt. Am sesizat un trend descendent cu privire la folosirea jucătorilor U21 şi U23. Cluburile au vândut jucători de aproximativ 140 de milioane de euro în ultimii ani. 62% au fost vânzări reprezentate de fotbalişti sub 23 de ani. Descoperim la nivel european o creştere a interesului pentru această categorie. În luna decembrie spuneam că vom folosi mecanismul plătilor de solidaritate. În prima fază, vom aplica sancţiuni de ordin financiar. Vor fi legate de sumele de la UEFA şi de fondurile guvernamentale, dacă acestea se vor debloca. Chiar la începutul anului am avut o întâlnire cu premierul României. Suntem încrezători în implicarea şi susţinerea celor mai importante academii din fotbalul românesc. Plăţile de solidaritate se acordă tuturor cluburilor din Liga 1 şi Liga 2 care nu se califică în grupele cupelor europene şi care intră în top 20 academii. În 2024, plăţile sunt de 2,5 milioane de euro. Dacă nu respecţi regula, banii vor fi opriţi”, a afirmat Burleanu.

Tot marţi, Burleanu a anunţat că la Bucureşti va fi creat un ”Intelligence Centre”, cu sprijinul unei companii din Olanda, care va colecta datele şi parametrii jucătorilor din fotbalul românesc.

”La finalul lunii ianuarie, terminăm auditul realizat de o companie din Olanda pentru crearea unui Intelligence Centre în Bucureşti care va colecta toate datele şi parametrii care îi regăsim la nivelul fotbalului românesc. Acestea vor fi analizate, filtrate şi puse la dispoziţia cluburilor în mod gratuit”, a menţionat preşedintele FRF.