FRF a încercat să îl numească selecționer pe Cosmin Olăroiu de două ori, dar problemele au fost legate de clauza de reziliere

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF- Răzvan Burleanu, a vorbit deschis despre motivele pentru care Cosmin Olăroiu nu a antrenat niciodată selecționata României până acum. Federația a încercat de două ori să îl convingă, dar problemele au fost legate de clauza de reziliere, anunță MEDIAFAX.

După ultimul mandat al lui Anghel Iordănescu, oficialii Federației Române de Fotbal au discutat față în față cu Cosmin Olăroiu, care era dispus să vină. Problemele au apărut în momentul în care s-a ajuns la clauza de reziliere pe care FRF trebuia să o achite clubului cu care antrenorul era sub contract în acel moment. Din declarațiile lui Andrei Vochin, aceasta se ridica la două milioane de dolari.

„El a avut două oferte de a veni la naţionala României, prima oară după ce a plecat Victor Piţurcă, a doua oară după despărţirea de Anghel Iordănescu. A doua oară am fost chiar eu personal la el acasă împreună cu preşedintele şi am discutat. De fiecare dată însă partea financiară la care trebuia să renunţe el a fost problema, nu partea financiară care trebuia să fie susţinută de federaţie. Asta nu s-a pus nicio clipă în discuţie, era foarte mare. Dacă nu exista acel soi de despăgubire...

În primul contract ţin minte, că pe acela l-am văzut la el în casă, în Dubai, am fost şi mi l-a arătat şi era vorba de două milioane de dolari clauză de desfacere. Şi mai avea încă un an şi jumătate de contract sau ceva de genul acesta. De câte ori am vorbit cu el a spus că salariul nu este o problemă, că o putem regla din prima de calificare, problema lui era că ar fi trebuit să mai plătească şi clauza aia.

Cunoscând nemulţumirile lui dinainte, anume că deşi era cel mai bun antrenor câştigând campionatul şi mergând în Cupa UEFA până în semifinale, în momentul în care a trebuit să se aleagă un selecţioner s-a ales învinsul lui, adică Răzvan Lucescu. Nu a spus-o direct dar am simţit lucrul aceata, că era mâhnit.” , a spus Andrei Vochin pentru Telekom Sport.

Cosmin Olăroiu este în acest moment sub contract cu chinezii de la Jiangsu Suning. Înțelegerea expiră în decembrie 2021.