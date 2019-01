FRF investeşte în sisteme de monitorizare a jucătorilor în timp real

Comitetul Executiv al FRF a aprobat luni achiziţionarea unor noi softuri de monitorizare pentru echipele naţionale, unele în timp real.

“Wyscout este o platformă care ne ajută mai mult în urmărirea jucătorilor, dar şi a adversarilor. Astfel, FRF şi echipa naţională s-au alăturat celor mai importante naţionale şi echipe de club din lume care folosesc acest sistem. În plus, tehnologia Catapult ne va ajuta în măsurarea parametrilor fizici ai jucătorilor de la lot atât la antrenamente, cât şi la meciuri, iar acest lucru se va întâmpla în timp real”, a declarat selecţionerul Cosmin Contra, conform frf.ro.

În plus, pentru monitorizarea optimă a performanţelor fizice ale jucătorilor convocaţi la prima reprezentativă şi la cea U21, FRF va investi în cumpărarea sistemului Catapult, cel mai eficient din acest moment de pe piaţă. Sistemul Polar, utilizat până acum, va trece în folosinţa loturilor de juniori. În viitorul apropiat, toate datele privind jucătorii de la loturi vor putea fi disponibile şi pentru cluburile de care aceştia aparţin.

“Un alt subiect face referire la loturile naţionale. După venirea lui Mihai Stoichiţă, toate loturile au trecut în subordinea sa. Am reuşit să implementăm o colaborare între prima reprezentativă şi azi am aprobat o investiţie de 100.000 de euro în ceea ce priveşte achiziţionarea unui sistem GPS de tip Catapult. E un produs de top foarte eficient. Ne va permite accesul la date, inclusiv în timpul meciului. Începând cu primul cantonament de la Under 21 şi până la antrenamentele echipei naţionale acest sistem va putea fi folosit. Tot azi am luat decizia să intrăm în parteneriat cu Wyscout astfel încât staff-urile tehnice să poată să urmărească toate detaliile în ceea ce priveşte numărul jucătorilor care evoluează în afară dar şi detalii despre adversarii pe care îi întâlnim”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă.