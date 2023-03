Fritz de la Timișoara – cel puțin la fel de `interesant` ca și Clotilde de la Sectorul 1

La această concluzie am ajuns, citind, în ultima vreme, mai multe articole ce mi s-au părut demne de luat în seamă din presa timișoreană.

Se abundă în relatări despre zeci de procese pierdute cu angajații, cu cetățenii, cu Curtea de Conturi etc. Apoi, despre contracte cu zecile, atribuite fără licitație către firme cu un angajat sau chiar fără niciunul, fără niciun venit anterior. Despre nemulțumirea timișorenilor că în centrul orașului a apărut o schelă cu ceva ghivece cu flori pe ea, un soi de grădină verticală, pentru care s-au plătit nu mai puțin de 350.000 de euro! Despre grave probleme la societatea de termoficare, dusă la datorii astronomice și cu amenzi de zeci de milioane euro! Despre insalubritatea și haosul din oraș! Etc, etc!

Dar, mai nou, abundă și în autolaude ale primarului cu proiecte, fonduri europene si investitii record. Asta in timp ce presa și fostul primar arată că niciun proiect nu aparține administrației Fritz, toate fiind moștenite, niciun euro absorbit nu e pe proiecte ale administrației Fritz, ci toți sunt pe proiecte moștenite, așa cum sunt și absolut toate investițiile.

Ca să concretizăm, ultima laudă văzută de noi este cu amenajările de la Clinica de Balneologie. Accesând link-ul de la un comentariu, am ajuns la un articol din opiniatimisoarei.ro, publicat în 2019, care tocmai relata aprobarea finanțării europene pentru aceste amenajări, prezentate presei, cu acea ocazie, de primarul de-atunci, Nicolae Robu.

Am realizat că dacă n-aș fi citit articolul menționat, aș fi rămas convins că dl Fritz a avut o idee bună și uite că a obținut și fonduri europene pentru ea! Foarte dibaci acest domn Fritz! Sau cine îi scrie textele, mă rog! Și mare noroc a avut că în capitală a fost ignorat până acum, luându-i fața colega sa de partid, Clotilde Armand, și ea, ca și el, cetățean al unei mari puteri!