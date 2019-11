Articolul poarta titlul uneia din cartile neegalatului cronicar sportiv Ioan Chirila.



Foto: Agerpres

*Duminicile acestea, cand noi, cei multi si fara putere, tragem linie si ne evaluam conducatorii. E frumusetea democratiei forjate in rezistenta civica la derapajul discretionar. Frumoasele noastre duminici la vot, din care ne tragem speranta de a mai cauta un orizont pentru Romania.*Pentru a doua oara in acest an, romanii si-au afirmat in mod categoric vocatia europeana si vointa de a face parte din comunitatea de bunastare si valori a Europei Unite. Legitimitatea masiva obtinuta de Klaus Iohannis isi are originea in parteneriatul cetateni-presedinte din timpul protestelor fata de abuzurile PSD.*Acum sase luni, Dragnea era inca viu politic. Ne intrebam daca si cand vom scapa de el. Acum un an, epuizati de vara de cosmar 2018 si de asalturile repetate asupra statului de drept si justitiei, ne temeam de recaderea in cosmarul autoritar.*PSD a pierdut, ieri, pentru a patra oara consecutiv, alegerile prezidentiale. La sfarsitul mandatelor lui Klaus Iohannis, se vor implini 20 de ani fara presedinte pesedist al tarii.*PSD a pierdut doua randuri de alegeri in acest an, precum si guvernarea. Au mai ramas doar cinci judete "rosii" pe harta tarii. Urmeaza alegerile decisive pentru controlul puterii efective: locale si parlamentare.*In perioada imediat urmatoare, PSD are de ales: se sinucide politic, mergand pana la capat cu echipa botezata de Dragnea, sau se salveaza in extremis – singura solutie pare a fi o echipa PSD - ProRomania fara actualii lideri ai celor doua partide.*Dincolo de viitorul PSD, e problema stangii romanesti. Ideea de stanga e parazitata de politicieni fara nicio legatura cu valorile social-democrate – dimpotriva, acestia se afla in coliziune cu mesajul progresist, prin discursul lor populist-nationalist, sanctionat, iata, la urne.*1 din 10 alegatori a votat in afara tarii. Romanii din strainatate prezenti la urne reprezinta mai mult decat echivalentul votantilor din Calarasi, Dolj, Dambovita, Giurgiu si Gorj. Cele 5 judete au in Senat si Camera Deputatilor un total de 43 de parlamentari, in timp ce diaspora are numai 6 senatori si deputati in actualul parlament.*Milionul de voturi din diaspora obliga, asadar, in perspectiva alegerilor parlamentare, la asigurarea unei juste reprezentari a romanilor din afara granitelor.