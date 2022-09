Rușii fug în masă după ce Putin a ordonat mobilizarea. Cozi kilometrice la granița cu Finlanda. Sute de arestări (Video)

Oamenii au început să fugă în masă din Rusia după ce președintele Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțială pentru războiul cu Ucraina. Civilii părăsesc țara cu avionul, autobuzul, mașinile personale și chiar și pe jos, traversând hotarele cu țările UE.

Imagini de la granița cu Finlanda arată că acolo s-au format cozi uriașe. Șirul de mașini măsoară nu mai puțin de 35 de kilometri.

#Breaking: just in - The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

Letonia a anunțat prin vocea ministrului de externe că nu va oferi refugiu niciun cetățean rus care fuge de mobilizare.

„Din motive de securitate, Letonia nu va elibera vize umanitare sau de altă natură acelor cetățeni ruși care evită mobilizarea și nici nu va modifica restricțiile de trecere a frontierei pentru cetățenii ruși cu vize Schengen", a precizat ministrul de externe leton Edgars Rinkevics într-un mesaj publicat pe Twitter.

Azi dimineață, Vladimir Putin a anunțat că a semnat ordinul privind mobilizarea parțială în Federația Rusă. care a intrat în vigoare astăzi.

Șoigu anunță mobilizarea a 300 de mii de rezerviști pentru războiul împotriva Ucrainei. Motivele invocate de ministrul rus al Apărării

După acest anunț, rușii s-au grăbit să-și cumpere bilete de avion cu destinația Istanbul, Tbilisi și Erevan. Biletele au fost epuizate în decurs de câteva ore.

Rușii sunt nemulțumiți de anunțul făcut de Putin privind începerea mobilizării parțiale și anunță proteste în toate orașele mari. Mișcarea „Vesna” (Primăvara n. a.) a anunțat organizarea manifestațiilor astăzi, începând cu ora 19:00, ora locală.

Rușii au început deja protestele în stradă în Siberia și în Estul țării. Oamenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva mobilizării militare. În orașul rus Tomsk, oamenii au ieșit în piața centrală. La Tomsk, poliția a început să rețină oamenii care s-au adunat în piață.

Cel puţin 364 participanţi la proteste împotriva mobilizării au fost arestaţi miercuri în Rusia, afirmă grupul independent OVD-Info, citat de AFP.

#Breaking: Just in - Anti-war protests have started to slowly form in places across several cities in #Russia, reports of at least 48 people got arrested already by Russian police, after #Putin announced he will send 300.000 new Russian troops to #Ukraine to the front lines. pic.twitter.com/RQirI50ljM — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

Organizaţia de monitorizare a demonstraţiilor afirmă că are informaţii despre arestări în cel puţin 23 oraşe, la câteva ore după ce preşedintele Vladimir Putin a ordonat prima mobilizare din ţară după cel de-al doilea război mondial.

Jurnaliştii AFP au asistat la cel puţin 50 de arestări la Moscova, iar la Sankt Petersburg poliţia a ridicat din centru un autobuz plin cu manifestanţi.

Demonstranţii strigau sloganuri cum ar fi „Nu războiului!" şi „Fără mobilizare!", relatează agenţia citată.

Totodată, o petiție împotriva decretului semnat de Vladimir Putin a adunat deja peste 251 de mii de semnături.

#Update: Just in - More protests have started to slowly form in places across several cities in #Russia, reports of at least 48 people got arrested already by Russian police, after #Putin announced he will send 300.000 new Russian troops to #Ukraine to the front lines. pic.twitter.com/oVWNza6AHz — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

Procuratura din Moscova a emis un avertisment cu privire la tragerea la răspundere după ce pe rețelele de socializare au apărut apeluri la proteste naționale, transmite Meduza.

Parchetul a precizat că „distribuirea unor astfel de materiale” prin rețelele de socializare, forumuri și alte site-uri, implicarea adolescenților în activități ilegale, precum și organizarea sau participarea la acțiuni ilegale prevede pedepse administrative sau penale, „inclusiv în formă de închisoare de până la 15 ani”.