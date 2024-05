Fugit din Iran, regizorul Mohammad Rasoulof solicită un 'sprijin puternic' din partea comunităţii cinematografice

Regizorul iranian Mohammad Rasoulof, care a fugit clandestin din ţara sa într-o locaţie nedezvăluită din Europa, a implorat marţi comunitatea cinematografică să ofere un "sprijin puternic" realizatorilor de film ameninţaţi, într-un comunicat de presă transmis AFP, informează Agerpres.

Regizorul, condamnat la mai mulţi ani de închisoare în ţara sa, spune că "se teme pentru siguranţa şi situaţia" membrilor echipei sale, care au contribuit la cel mai recent film al său, "The seed of the sacred fig", şi care au rămas în Iran.

Filmul se află în cursa pentru trofeul Palme d'Or, însă nu se cunoaşte deocamdată dacă regizorul va fi prezent la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes care se deschide marţi.

Apelul

"Am ajuns în Europa acum câteva zile, după o călătorie lungă şi complicată", a mărturisit în comunicat această mare voce a cinematografiei iraniene, care a primit Ursul de Aur la Berlinala din 2020 pentru filmul "There is No Evil".

Cineastul în vârstă de 51 de ani, care doreşte să reprezinte un Iran aflat "departe de naraţiunea dominată de cenzură (şi) mai aproape de realitate", a explicat că a decis să îşi părăsească ţara când a aflat că pedeapsa sa "nedreaptă", de opt ani de închisoare, dintre care cinci cu executare, confirmată în apel, urmează să fie pusă în aplicare "cât mai curând posibil".

El se teme de o condamnare suplimentară în urma prezentării noului său film. "A trebuit să aleg între închisoare şi părăsirea Iranului. Cu inima grea, am ales exilul", a spus el. Deoarece paşaportul i-a fost confiscat din 2017, el a fost nevoit să "părăsească Iranul în secret".

Regizorul este alarmat de situaţia membrilor echipei sale care au rămas în Iran, o ţară în care "amploarea şi intensitatea represiunii au atins un asemenea nivel de brutalitate, încât oamenii se aşteaptă în fiecare zi să afle despre o nouă crimă odioasă comisă de guvern. Maşinăria criminală a Republicii Islamice încalcă în mod continuu şi sistematic drepturile omului", a denunţat el.

Pentru a se proteja pe sine şi pe cei apropiaţi de represaliile regimului, regizorul a păstrat secrete "identitatea distribuţiei şi echipei sale, precum şi detaliile intrigii şi scenariului".

Unii actori "au reuşit să părăsească Iranul" la timp, a declarat bucuros Mohammad Rasoulof, însă numeroşi membri ai echipei sale sunt încă acolo, iar "serviciile de informaţii pun presiune pe ei", în special prin "lungi interogatorii".

"Comunitatea cinematografică mondială trebuie să ofere un sprijin puternic cineaştilor", a implorat el.

"Libertatea de exprimare trebuie apărată tare şi răspicat (...) După cum ştiu din experienţa personală, acest sprijin poate fi un ajutor inestimabil pentru ca ei să-şi continue activitatea vitală", a adăugat regizorul.

Mohammad Rasoulof, a anunţat pe contul său de Instagram că a fugit din Iran, luni, cu o zi înainte de deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. "Le sunt recunoscător prietenilor mei, cunoştinţelor mele şi oamenilor care m-au ajutat, uneori cu riscul vieţii, să trec graniţa şi să fiu în siguranţă", a declarat Rasoulof în acest text însoţit de o înregistrare video în care pot fi văzuţi munţi înzăpeziţi.

"Confirm că Mohammad Rasoulof a părăsit Iranul şi va participa la Festivalul de la Cannes", a declarat luni pentru AFP avocatul său, Babak Paknia.

Ediţia cu numărul 77 a Festivalului de Film de la Cannes are loc între zilele de 14 şi 25 mai 2024.