Fundașul Cristian Ganea va pleca de la Athletic Bilbao: Fotbalistul va trebui să aleagă una dintre ofertele de transfer pe care le va primi - presă

Cristian Ganea va pleca în iarnă de la Athletic Bilbao. Fotbalistul va trebui să aleagă una dintre ofertele de transfer pe care le va primi în ianuarie 2020, anunță MEDIAFAX.

Internaționalul român consideră că nu are nicio șansă să joace sub comanda lui Garitano, așa că va pleca de la Athletic Bilbao, scrie AS. Antrenorul l-a lăsat în afara lotului și a preferat să recurgă la fundașii Balenziaga și Leuke, după ce Yuri Berciche s-a accidentat. Totuși, Garitano l-a lăudat în cea mai recentă conferință de presă: ”Un tip fenomenal, tehnic foarte bun, dar care are carenţe când vine vorba de consistenţa defensivă. E dificil însă să faci faţă ca fundaş stânga în La Liga.” .

Unele zvonuri indică faptul că Ganea ar urma să fie împrumutat în Segunda Division, dar și cei de la SD Eibar ar fi interesați de român.