Fundaşul echipei Juventus Torino, Daniele Rugani, primul fotbalist din Serie A infectat cu Covid-19, a declarat, că se simte bine

Fundaşul echipei Juventus Torino, Daniele Rugani, primul fotbalist din Serie A infectat cu Covid-19, a declarat, luni, că se simte bine, subliniind însă că izolarea e plictisoare, potrivit news.ro.

"Sunt bine, mereu am fostie. Nu am avut simptomele obişnuite. Am avut noroc şi sper că acest lucru va ajuta lumea. A fost greu, mai ales din cauza mediatizării. Mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje. Sunt singur la hotel şi voi mai rămâne aici pentru o vreme. Izolarea este lungă şi plictisitoare atât pentrumine cât şi pentru toată lumea", a declarat Rugani.

Miercuri, Juventus Torino a anunţat că fotbalistul Daniele Rugani a fost diagnosticat cu Covid-19 şi este asimptomatic.