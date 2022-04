Fundaşul lui Dinamo, Răzvan Patriche: Atmosfera este OK în lot, trebuie să rămânem concentraţi, pentru că ne aşteaptă barajul

Fundaşul Răzvan Patriche a declarat, joi, în cantonamentul de la Săftica, într-o conferinţă de presă, că jucătorii echipei Dinamo Bucureşti se gândesc deja la barajul de menţinere în Liga I de fotbal, conform Agerpres.

''Atmosfera este OK în lot. Chiar dacă nu putem, trebuie să rămânem concentraţi, pentru că ne aşteaptă barajul, iar la baraj trebuie să fim în formă maximă. Ne gândim doar la baraj, nu cred că mai avem şanse de altceva. Sper să fim apţi toţi jucătorii, să găsim cea mai bună formulă şi să ne salvăm'', a spus Patriche.''Nu avem o echipă preferată pentru baraj, dar ar fi bine să mai băgăm o echipă sub noi (în clasament), să jucăm cu locul patru (din liga a doua, n. red.), însă e bine că avem şanse. Sunt nişte echipe foarte bune şi la liga a doua, momentan sunt 'U' Cluj şi cu FC Hermannstadt cu care am putea să jucăm, echipe puternice, cu jucători care au evoluat în Liga I, echipe omogene, dar până la urmă noi suntem Liga I şi trebuie să câştigăm. Aşa ar fi normal, dar vedeţi şi anul trecut, când a promovat Mioveniul... Nu se ştie niciodată'', a mai spus fundaşul.Răzvan Patriche a afirmat că ar fi bine ca Dinamo să joace pe un stadion mai bun barajul pentru supravieţuire: ''Ne-am dori să jucăm pe un stadion mai bun, pe care să vină şi mai mulţi suporteri şi să aibă un gazon mai bun. Cred că o să vină foarte multă lume să ne susţină la baraj''.Patriche se gândeşte doar la victorie în meciul de vineri cu Academica Clinceni, fosta sa echipă: ''Am făcut lucruri foarte frumoase şi foarte bune împreună cu băieţii de la Clinceni, în trei ani în care nu ne-a dat nimeni şanse să promovăm, după care nu ne-a dat nimeni şanse să ne salvăm, după care am ajuns şi în play-off. Din păcate, ei trec acum printr-o perioadă destul de dificilă, îmi pare rău pentru ei, dar asta este. Acum sunt la o nouă echipă şi îmi doresc să-i batem mâine''.Răzvan Patriche va împlini vineri 36 de ani, dar nu se gândeşte la retragere: ''Atâta timp cât sunt sănătos şi sunt OK, vreau să joc cât mai mult''.El a menţionat că înţelegerea sa cu Dinamo depinde de menţinerea echipei în Liga I, urmând să devină jucător liber de contract dacă formaţia va retrograda.Dinamo o întâlneşte pe Academica Clinceni, sâmbătă, de la ora 12:30, pe Stadionul Dinamo, în etapa a şaptea a fazei play-out a Ligii I.