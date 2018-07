Robor a crescut puternic în ultimele nouă lu­ni, începând din septembrie 2017, de la circa 1% la 3,5% în prezent, în funcţie de scadenţa la o lună, trei sau şase luni. Băncile nu dau o ex­pli­ca­ţie clară pentru creştere, având în ve­dere că în toa­tă această perioadă a fost supra­li­chiditate în sis­temul bancar, adică oferta de lei depăşeşte cererea, scrie Ziarul Financiar.

Cris-Tim, liderul pieţei de me­ze­luri din România, a plătit băn­ci­lor în plus echivalentul în lei a 600.000 de euro în ultimul an din cauza creşterii ROBOR, mai mult decât s-ar fi aşteptat managementul com­pa­niei.

Această cheltuială suplimentară cu ROBOR va fi acoperită din profitul compa­niei, spune Răzvan Furtună, directorul finan­ciar al grupului şi fost bancher la BCR.

„Cheltuim în jur de 600.000 de euro în plus pe an din cauza creşterii ROBOR. Este mai mult decât am prevăzut. Avem o creştere de chel­tuială cu ROBOR pentru că am decis să con­ti­nuăm cu investiţiile. Dacă am fi consi­de­rat că această creştere de ROBOR ne peri­cli­tează rezultatele anuale, am fi stopat in­ves­ti­ţiile, însă am mers în continuare. Ne micşorăm pro­fita­bi­li­ta­tea, nu ne ducem în preţ“, a spus Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim, prezent la ZF Bankers Summit 2018.

„Vedeam 3,5% Robor abia la sfârşitul anu­lui, dar m-a luat prin surprindere evoluţia. Cred că o să am de dat explicaţii preşedintelui Radu Timiş“, a spus Furtună, care a lucrat, înainte de a ocupa această poziţie anul trecut, timp de 20 de ani în banking.

Cu toate acestea, businessul Cris-Tim este mai puternic influenţat de creşterile salariale şi de modificările aduse Codului fiscal decât de creş­terea ROBOR, potrivit lui Furtună.

„Impactul mare nu vine din dobânzi, ci din modificările salariale, din modificările Codului fiscal. Avem creşteri de costuri salariale de 60% în ultimii trei ani, adică de 8 mil. euro. Este imens. Acele costuri se transferă în preţ“, a spus CFO-ul Cris Tim.