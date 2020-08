Fuziunea cu PLUS i-a scos peri albi lui Dan Barna - E cea mai elocventă dovadă fizică că e un proces foarte complicat

Preşedintele USR, Dan Barna, le-a explicat membrilor formaţiunii politice pe care o conduce că fuziunea cu PLUS, partidul înfiinţat de fostul prim-ministru Dacian Cioloş, are o miză „mult mai mare” decât mizele personale ale membrilor USR. Barna susţine că fuziunea cu USR a fost ”un proces complicat”, iar „surplusul de păr alb” pe care îl are este „cea mai elocventă dovadă fizică” în acest sens potrivit news.ro.

Dan Barna a catalogat decizia de fuziunea cu PLUS „o decizie istorică pentru ceea ce înseamnă istoria USR” şi pentru politica din România

„Ştiu că pentru mulţi dintre voi, şi e normal, simţiţi tot acest proces, toată această construcţie pe care o dezvoltăm ca o miză personală şi e normal să fie aşa. Până la urmă, nu-i aşa, maieul e mai aproape decât cămaşa. Numai că ce am făcut noi în aceşti patru ani ne pune în situaţia să fie mult mai mult decât despre noi. În momentul de faţă, perspectiva pe care o construieşte USR PLUS în România e mai mult decât despre fiecare dintre noi sau despre oricare dintre noi şi de aceea vă spun şi vă cer să aveţi îndrăzneala să păşim mai departe, pentru că n-are cine altcineva să facă asta şi de fapt noi suntem singurii care pot să o facă. Nu există o altă alternativă bună. Există vechea clasă politică, mai adaptată sau mai prăbuşită şi există această speranţă pe care noi am construit-o şi continuăm să o confirmăm la care oamenii se uită şi pentru că noi nu suntem parte din acest sistem, pentru că nu am guvernat până acum şi avem, nu ştiu cum să-i spun, curăţenia să pretindem că ne merităm dreptul să ne construim viitorul şi asta se poate întâmpla doar dacă noi împreună, USR şi PLUS, ne asumăm că putem să schimbăm România. Asta vă cer astăzi şi asta vreau să aveţi în gând când o să vă exprimaţi votul pentru pasul următor al USR în istoria României” a afirmat Dan Barna sâmbătă dimineaţă, în discursul ţinut în cadrul Congresului USR şi urmărit de aproximativ 10.000 de oameni pe pagina de Facebook a formaţiunii politice.

El a explicat şi care este motivul pentru care USR fuzionează cu PLUS: „Pentru că vom fi mai puternici”.

„Din sondaje oamenii ne spun că vor să fim împreună, fuziunea este, pe cale de consecinţă, firească, decizie matură şi decizie corectă. (...) Că e complicată fuziunea? Da! Ultimele luni din activitatea mea şi surplusul de grizon, de păr alb, e cea mai elocventă dovadă fizică că e un proces foarte complicat. Şi ştiu că pentru mulţi dintre voi s-au strâns enorm de multe frustrări, le înţeleg, şi sunt umane, şi sunt fireşti şi multe dintre ele le-am experimentat şi eu pentru că fiecare dintre voi aţi muncit în aceşti patru ani de istorie politică pe care USR a făcut-o în România şi în aceste alegeri locale unii dintre voi sau dintre colegii voştri au făcut un pas în lateral pentru a construi aceste alianţe cu care mergem acum la locale. Tot ceea ce pot însă să vă spun este că acest sacrificiu de etapă merită şi va da roade pe termen lung. Nu ne-am speriat nici când ne-am luptat cu Dragnea şi cu toate abuzurile PSD şi nu o să ne fie teamă nici de perioada care urmează în perioada următoare, dar pentru asta trebuie să fim cât de puternici se poate”, le-a mai spus Barna membrilor USR.

El le-a amintit acestora că mulţi dintre membrii PLUS au fost alături de USR încă din perioada în care a fost adoptată Ordonanţa 13, au participat la proiecte derulate de USR, cum ar fi „Fără penali în funcţii publice” şi că au fost alături de USR în toţi aceşti ani.

„Fuziunea înseamnă, de fapt, că în rândurile noastre, ale USR vor fi şi mai mulţi oameni competenţi şi valoroşi pentru bătălia foarte grea a guvernării care urmează” a mai arătat Dan Barna.