Gabi Szabo: 'Lumea sportului e dezbinată și ne conduc niște oameni fără scrupule!'

Una dintre cele mai mari sportive românce ale tuturor timpurilor a vorbit La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, despre colaborarea dintre sport și politic. Atleta Gabriela Szabo a vorbit despre dedesubturile din viața de ministru și despre promisiunile neonorate ale politicienilor.

"N-am crezut niciodată că voi ajunge ministru, dar m-a onorat această funcție. Nu mi-a propus și nu m-a obligat nimeni la momentul respectiv să mă înscriu în partid. Asta a și fost discuția cu premierul de la vremea aceea, să fiu ministru tehnocrat, la fel ca ceilalți 3 colegi ai mei. Cert este că în momentul în care intri într-un Guvern politic, nu mai ești tehnocrat, ai susținerea partidului, îți place sau nu-ți place… Dar am fost onorată să fac parte din Guvern și să fiu ministrul al Tineretului și Sportului. (..)

Sunt prea multe orgolii în sportul românesc. Suntem foarte orgolioși, suntem oameni cu o personalitate puternică, credem că numai noi cunoaștem în detaliu totul, și cred că cea mai mare piedică suntem noi și nu politicul. Vocea noastră, a oamenilor de sport, a campionilor, este foarte puternică. Cred că ar trebui să fim mult mai uniți șă să ne alegem liderul adevărat pe care să-l urmăm și cu care să trecem munții. Din păcate, în anturajul nostru, al oamenilor de sport, sunt acești intruși numiți politic care nu au alt targhet decât să dezbine și să conducă, iar astăzi lumea sportului este foarte dezbinată și ne conduc niște oameni din umbră care nu au nici un fel de scrupule. În perioada în care am fost ministru am învățat foarte multe despre caracterul unui om. Când se spune da, să fii sigur că este nu în politică. Când se spune nu, poți să crezi că s-ar putea întâmpla ceva. Nu se poate face nimic fără politică. Sportul depinde într-o proporție covârșitoare de domeniul politicului. În ultimii 20 de ani, nu am întâlnit acel Guvern care să spună că sportul este foarte important", a spus Gabriela Szabo la Digi 24.